Maroc: La CNDP conforte sa mission de tiers de confiance numérique

La Commission a travaillé de manière rapprochée avec l'équipe en charge de la mise en place de l'application "Wiqaytna"

La Commission nationale de contrôle de protection des données à caractère personnel (CNDP) continue de décliner sa mission de tiers de confiance numérique pour assurer la protection des données à caractère personnel en général, ainsi que celle du citoyen au sein de l'écosystème numérique, en particulier.

Concernant l'application "Wiqaytna", la Commission a travaillé, de façon rapprochée, avec l'équipe du projet en charge de sa mise en place, particulièrement le groupe de travail dédié à la protection des données à caractère personnel, indique la CNDP dans un communiqué, notant que des réunions, à rythme intense, se sont tenues pour instruire ce dossier, entre le 27 avril et le 10 mai 2020.

A cet égard, la CNDP précise qu'elle a été saisie, le 27 avril 2020, pour statuer au sujet de la conformité à la loi 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, de l'application "Wiqaytna", dont la finalité est l'appui à la gestion sanitaire de la propagation de la pandémie de Covid-19.

La Commission, réunie exceptionnellement dimanche 10 mai 2020 à 11h, a décidé, sur la base d'hypothèses bien identifiées, d'autoriser l'application "Wiqaytna", ajoute la communiqué, faisant savoir qu'un rapport circonstancié sera rendu public.

Par la même occasion, la CNDP a tenu à remercier l'équipe du projet "Wiqaytna" pour son esprit de "Privacy by Design" et pour son sérieux et son engagement, exprimés lors des différentes séances de travail, pour le respect des données à caractère personnel et de la vie privée des concitoyens.

La CNDP a, par ailleurs, annoncé qu'elle reste à la disposition des autorités et des citoyens pour conforter cette confiance numérique, nécessaire pour encourager la digitalisation de la société et appuyer la gestion du risque sanitaire et le maintien de la vie économique dans le respect de la vie privée.

La CNDP est une institution nationale de bonne gouvernance qui fait partie des dispositifs mis en place par le Maroc, sous l'égide de Sa Majesté le Roi Mohammed VI afin de contribuer à la protection de la vie privée des citoyens, en vertu de l'article 24 de la Constitution du Royaume.