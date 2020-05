Congo-Brazzaville: Déconfinement et prudence

Rarement, le monde aura été aussi alerté par des attitudes à observer face à une maladie du type Covid-19. Distanciation sociale, mesures barrières, confinement. Et maintenant, le déconfinement. A chacun de nous, il faudrait certainement encore du temps, de la responsabilité et un niveau de prise de conscience plus élevé pour comprendre que le processus de déconfinement n'est pas la fin du coronavirus. Car à l'heure où nous sommes, la pandémie n'est pas encore éradiquée, le vaccin pas encore élaboré. Fort heureusement, il y a aujourd'hui quelques voies d'explorations positives qui nous sont tracées. Il nous faut donc continuer de vivre et ne pas sombrer dans le désespoir.

Au cours des semaines de confinement que nous venons de vivre dans notre pays, il a été donné de juger des risques pris par certains dans le sursaut de survie quotidienne. Le doute, parfois, s'est installé. Le plus préoccupant aura été de réorganiser la vie alors même que les mesures de riposte au Covid-19 n'offraient guère d'autre choix que de se reconfigurer dans un contexte inédit pour les populations. Ce que le confinement nous aura appris dépasse le simple pari sanitaire. Le temps de décélération lié à cette sorte d'enfermement nous aura inculqué la révision de nos pratiques et de nos modes de vie, à se passer du superflu, à repenser notre circularité dans les espaces communs et partagés par un grand public, au nom de la liberté individuelle et de la discipline communautaire.

Au Congo, nous sommes à la veille d'un « déconfinement par paliers ». Que va changer le déconfinement ? D'abord, il n'est pas une simple sortie du confinement. Il correspond à l'indispensable reprise de la vie sociale et de l'activité économique, bien loin d'un élémentaire besoin de réapprendre à se divertir. Dans son adresse à la nation du 30 avril dernier, le président Denis Sassou N'Guesso a de nouveau appelé les Congolais à la prudence et à la responsabilité. Les premières armes pour combattre cette pandémie demeurent le respect des mesures barrières car, rappelait-il, « vaut mieux prévenir que guérir ». Dans ce même discours, le chef de l'Etat nous a avertis que le combat dans lequel nous sommes « engagés » est de longue durée. Il est important de penser au lendemain tout en respectant le cadre de déconfinement progressif. Enfin, ce retour à la normale n'est pas la déclaration d'une immunité collective, loin s'en faut. Et sur ce point, nul ne pourra décider à la place du gouvernement ni des autorités sanitaires dont l'action repose sur le principe de responsabilité.

Il est donc clair qu'avec le déconfinement, quelque chose comme une sortie de bulle va déterminer la vie ordinaire. Quelles seront les rémanences des nouveaux rapports aux choses qui vont permettre de se reconstruire tout en sachant que la dangerosité du Covid-19 reste présente ? Comment le bon sens triomphera-t-il entre les espoirs d'un déconfinement efficace et les craintes d'un relâchement redouté et irresponsable ?

Loin d'être un pari contre l'inconnu, le processus qui commence devra encore s'accompagner de mesures de prévention et de procédures d'observance déjà énoncées contre la pandémie. Il revient maintenant à chacun de limiter les risques de contamination.