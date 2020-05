Algérie: Départ de Lyon - « Un grand regret » pour Rachid Ghezzal

Formé à l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal a quitté le club à contre cœur. En 2017, l'international algérien est arrivé au terme de son bail. Alors qu'il s'attendait à être prolongé, c'est plutôt le contraire. Ayant envie d'y continuer son parcours, il a dû faire face à la dure réalité. Donc a rejoint gratuitement l'AS Monaco.

Près de trois ans après, cette situation hante toujours Ghezzal. Il avait pour seul objectif de réussir dans le club qui l'a vu grandir. Lors d'un direct sur Instagram avec le compte Confinement Football Club, le milieu offensif de 28 ans est revenu sur cet évènement.

« Mon souhait était de prolonger l'aventure à l'OL, je l'ai dit à la direction et dans les interviews. Je me sentais bien, j'avais mes proches, je voulais faire plus. J'avais commencé quelque chose de bien avec l'équipe et je voulais sortir par la grande porte », a-t-il fait savoir. Mais la direction de l'OL n'était pas sur la même longueur d'onde que lui : « Malheureusement, dans le football ça ne se passe pas toujours comme on le veut, le président Jean-Michel Aulas était dans son rôle de me mettre un peu de pression pour que je signe... Là où ça m'a touché, c'est qu'un an auparavant, je voyais tous les potes qui prolongent bien et très rapidement. Je me disais que ça allait se passer comme ça pour moi. Après ça devient malsain avec la famille, les proches, le président et tout devient public ».

Visiblement, cet épisode a énormément touché Rachid Ghezzal. Depuis son départ de Lyon, il n'a jamais su retrouver son football. Que ça soit à Monaco, à Leicester City ou encore cette saison à la Fiorentina.