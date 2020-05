Congo-Brazzaville: Léopards football - Objectifs croisés de Yeni Ngbakoto et Jordan Nkololo pour la sélection

Deux internationaux n'ont pas été rappelés en sélection depuis bien longtemps. Il s'agit de Yeni Ngbakoto Atito (28 ans) d'En Avant Guingamp en L2 Française et Michaël-Jordan Nkololo (27 ans) actuellement à Riga FC en D1 Lettonie.

Les places au sein des Léopards de la République démocratique du Congo sont devenues chères au regard des valeurs de plus en plus nombreuses, surtout dans les rangs des binationaux. Et les deux joueurs ont perdu leurs places, ne faisant plus partie du groupe de la sélection depuis plusieurs mois. Si pour Yeni Ngbakoto, retrouver la sélection est un objectif, ce n'est pas le cas de Jordan Nkololo qui veut d'abord emmagasiner du temps de jeu, lui qui a fait face à des difficultés ces derniers mois.

« Retrouver la sélection, c'est mon objectif. J'espère avoir un temps de jeu en club pour arriver confiant et apporter mes qualités. Je sais qu'il y a une concurrence très rude. A moi de faire le nécessaire pour la bousculer et trouver ma place », a déclaré Yeni Ngbakoto, convoqué pour la première fois en mars 2017 par l'ancien sélectionneur Florent Ibenge (qui a démissionné en août 2019) en match amical contre le Kenya. Et il se signale ainsi de manière à attirer l'attention du nouveau sélectionneur Christian N'sengi Biembe en poste depuis septembre 2019.

Alors que Ngbakoto tient énormément à la sélection, Jordan Nkololo (ancien joueur du Stade Malherbe de Caen et du Stade Lavallois en France) est plutôt concentré sur son club letton où il est arrivé cette saison. « Un retour à la sélection ? Pourquoi pas, mais après elle n'est pas parmi mes objectifs premiers. Pour l'instant, il y a une équipe avec de bons joueurs qui méritent leurs places. De mon côté, je ne me focalise pas dessus, mes objectifs sont d'être bien en club, de progresser, retrouver un certain niveau, c'est par là que je peux commencer à y revenir. La sélection, c'est bien, mais gagner avec la sélection, c'est mieux ». C'est l'aveu même de Jordan Nkololo qui avait suscité beaucoup d'espoir chez les Léopards il y a quelques années (cinq sélections et deux buts).

Le joueur a connu des moments difficiles, jusqu'à rester toute une année sans club, avant de rebondir à Rigo FC. Il a passé un moment de galère en Roumanie où il aurait été déçu par les infrastructures et par ses agents, rapporte-t-on. Aussi reste-t-il ouvert à toutes les opportunités et rêve de jouer un jour en Espagne et disputer la Ligue des Champions d'Europe.