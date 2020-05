Congo-Kinshasa: Allégations gratuites du Pasteur Mukuna contre JKK - La Jamaa se réserve le droit de saisir la justice

Dans un message de soutien à Joseph Kabila, rendu public mercredi 14 mai 2020, l'Association Jamaa (famille) a réagi aux allégations gratuites du Pasteur Mukuna à l'endroit de Joseph Kabila, Président honoraire et Sénateur à vie. Alexis Sefu Molisho, Coordonnateur national, a rappelé au représentant de l'église ACK le livre de Jérémie au chapitre 23. Et de préciser : "Mukuna a bénéficié à plusieurs reprises de la bienveillance de Joseph Kabila alors Président de la République. Les portes de la présidence de la République lui étaient grandement ouvertes". C'est ainsi que devant la Presse, il s'est indigné du silence coupable de l'Etat et a dénoncé la complicité active de certaines Ong de droit de l'Homme. Au niveau de la Jamaa tout est fin prêt pour déférer le Pasteur Mukuna devant l'organe de la loi. Ci-après, le message de soutien de Jamaa à JKK.

Message de soutien de la Jamaa au Président Honoraire et Sénateur à vie Joseph Kabila Kabange face aux injures de Mr Mukuna de l'Eglise ACK

La Jamaa assiste ce dernier temps avec consternation et amertume à une saga d'injures et des propos haineux et xénophobes distillés dans la Presse contre son digne fils et frère, le Président honoraire et sénateur à vie Joseph Kabila. Et, l'auteur de ces actes ignominieux n'est autre que l'évêque Mukuna de l'église ACK.

La Jamaa rappelle que Joseph Kabila a cessé d'appartenir à sa famille pour devenir un patrimoine national. A ce titre, il mérite donc respect et considération. Pour rappel, il a fait de la réunification et de la défense de l'intégrité territoriale son cheval de bataille durant ses deux mandants. Et, il a réussi. Il a légué à son successeur un pays réunifié avec toutes les institutions régaliennes en place et un peuple fier d'appartenir à une nation. C'est encore lui, qui, par son éduction et sa sagesse, a permis au pays, pour la première fois de son histoire de procéder à une alternance politique pacifique déjouant ainsi tous les pronostics sataniques. Il a prouvé à la face du monde son sens élevé du patriotisme.

Qu'aujourd'hui, un certain Mukuna se mette à salir et son image et celle de sa famille, cela est inadmissible. Ainsi la Jamaa renvoie sieur Mukuna aux écrits saints dans les lettres de Jérémie 23 et lui demande de se souvenir de quelques bons souvenirs de Joseph Kabila à son égard. Le comportement éhonté de sieur Mukuna ne ressemble à aucun autre sur cette terre des hommes. Il dénote d'une ingratitude sans commune mesure.

Mukuna a bénéficié à plusieurs reprises de la bienveillance de Joseph Kabila alors Président de la République. Les portes de la présidence de la République lui étaient grandement ouvertes.

Son nouveau comportement cache bien l'intention de ses commanditaires de faire de la RDC un champ d'expérimentation des troubles ethnico-tribaux devant déboucher sur la balkanisation du pays déjà programmée mais maintes fois déjouée par le Président de la République Joseph Kabila.

La Jamaa demande à ses commanditaires de vite refaire leurs calcules car le plan de déstabilisation du pays ne passera pas.

La Jamaa se réserve le droit de trainer Mr Mukuna devant les instances judiciaires pour xénophobie, injures et imputations dommageables.

La Jamaa doute déjà à la moralité de sieur Mukuna quant à ses engagements chrétiens. En témoignent sa dernière prestation pornographique et son déferrement par sa victime devant l'organe de la loi.

La Jamaa est convaincue que Mr Mukuna a accepté de jouer le rôle de déstabilisateur puisque se sachant déjà atteint par un trouble mental.

Devant la gravité des faits, la Jamaa se prépare à organiser des manifestions pacifiques avec comme point de chute, l'église ACK de Bandal pour exiger notamment l'acte de naissance et autres documents attestant la non paternité de Joseph Kabila à sa famille qu'est la Jamaa. A défaut de les avoir de lui, la Jamaa usera de ses prérogatives lui reconnues par la loi pour protéger son fils.

Cependant, la Jamaa prend à témoin la communauté nationale et internationale et dénonce avec la dernière énergie la passivité des autorités de l'Etat, le politique et la judiciaire face aux allégations gratuites de Mr Mukuna à l'encontre du sénateur à vie d'une part et d'autre part des soi-disant organisations de défense des droits de l'homme. Ces dernières qui soutiennent et accompagnent sieur Mukuna dans les actes de xénophobie et incitation à la commission des injures. Mukuna dit à qui veut l'entendre, on cite... "Kabila na baswahili bamiyibi", fin de citation.

La Jamaa félicite par ailleurs le Chef de l'Etat pour n'avoir pas incorporé ce fils égaré dans la commission de gestion du Fonds du Covid-19. Félix Antoine Tshisekedi à qui la Jamaa souhaite un fructueux mandat à la tête du pays.

Fait à Kinshasa le, 13 mai 2020

Pour la Jamaa

Coordonnateur National