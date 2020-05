Congo-Kinshasa: Saga judiciaire - Mamie Tshibola réussit à envoyer Pascal Mukuna à Makala

«Plaisanterie de mauvais goût» ! C'est ainsi qu'est qualifiée la plainte de l'évêque Pascal Mukuna Bwanga, président du mouvement citoyen dit «Eveil patriotique» et du FC Renaissance du Congo, contre Joseph Kabila Kabange, ancien Président de la République et Autorité morale du Front Commun pour le Congo (FCC). Ce pasteur exige l'arrestation, illico presto, de celui qui a dirigé la RD Congo pendant dix-huit ans et dont il se réclamait être le «père spirituel» pour crimes commis sous son règne. Dans l'autre affaire, le même Pascal Mukuna a été convoqué, ce mercredi 13 mai 2020, au Parquet général près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe parce que accusé de viol, rétention illicite de documents parcellaires et menaces de mort par Mamie Tshibola Mufuta, épouse de son ancien collaborateur Nkantshia Milongo (décédé). L'homme de Dieu est placé sous mandat d'arrêt provisoire (MAP) et conduit à la Prison Centrale de Makala.

Dans le camp de l'ancien Chef de l'Etat, on qualifie Pascal Mukuna d'homme de Dieu inconstant, incohérent et immoral qui amorce une aventure dans les eaux troubles de la politique. Car, celui-ci se serait mis en vedette politique dans ses prêches à l'Eglise, dans les médias et les réseaux sociaux. Les membres du FCC invitent le président de l'«Eveil patriotique» de relire la «Loi sur le statut d'ancien Chef de l'Etat» dont une disposition a transféré les mêmes conditions de mise en accusation du Président de la République en fonction qui est du vote aux trois-quarts des membres du Congrès. Et, dans cette institution parlementaire (Assemblée nationale et Sénat), c'est Joseph Kabila qui dispose de ses ¾ des congressistes et aussi qui a la majorité de vote de 2/3 pour une éventuelle révision de ladite Loi. Dans ces conditions, la plainte de Mukuna, évêque de l'Assemblée Chrétienne de Kinshasa (ACK), déposée auprès du Procureur Général près la Cour constitutionnelle a très peu de chance d'aboutir.

Récemment sur le plateau de l'émission «Bosolo na Politik», Pascal Mukuna était face à Jean-Marie Kassamba. Ce dernier accusait l'homme de Dieu de vouloir manger à tous les râteliers. Ce patron de Télé 50 a aussi affirmé que, preuve à l'appui, Mukuna avait reçu de Martin Ekanga la faramineuse somme de 350.000 dollars américains pour battre campagne en faveur du candidat Emmanuel Ramazani Shadary, dauphin de Joseph Kabila à la dernière présidentielle. JMK a également déclaré que Pascal Mukuna avait reçu plusieurs enveloppes des proches de Kabila pour faire fonctionner son équipe de football, FC Renaissance du Congo notamment, acheter des joueurs et, image à l'appui, est allé même solliciter de l'aide financière auprès de l'ex-Première Dame de la RD Congo, Marie Olive Lembe Kabila, pour son mariage avec sa nouvelle jeune conquête. Beaucoup ont en mémoire le culte organisé au stade de Martyrs par Pascal Mukuna et un groupe de pasteurs pour pérenniser Joseph Kabila et, malheureusement, perturbé par une pluie torrentielle. «Combien de fois cet évêque est monté au créneau pour défendre son «fils spirituel» face aux prélats catholiques ?», disent d'autres membres du FCC. En revanche, l'homme de Dieu s'était défendu, bec et ongles, sur ce plateau télévisé pour démontrer que le bilan de dix-huit ans de l'ex-Président de la République est négatif sur toute la ligne. Dans sa dénonciation, l'évêque Mukuna répertorie une série de crimes commis par le régime Kabila.

Dans une tribune publiée au journal Forum des As, le député national Jean-Pierre Tshimanga Bwana a fait cet état de la question : «Quelques jours avant le dépôt de ladite dénonciation, il y a eu une polémique autour d'une vidéo sextape, qui a du reste fait le tour des réseaux sociaux, impliquant l'évêque Pascal Mukuna que l'on montre en plein ébat sexuel avec une femme dans sa voiture. Ces images ont divisé l'opinion publique congolaise en deux blocs. D'un côté, il y a ceux qui pensent que cette vidéo serait un funeste montage mis en place par les personnes voulant faire taire l'évêque Pascal Mukuna sur ses révélations sur les crimes commis par Joseph Kabila Kabange pendant ses mandats présidentiels. D'un autre côté, en revanche, il y a des personnes qui estiment que la sextape n'est pas un montage. C'est d'ailleurs pourquoi l'homme de Dieu qui est tombé aurait déposé sa dénonciation aux fins de détourner l'opinion sur le scandale sexuel l'impliquant. Cette dénonciation ne serait qu'une simple diversion.»

Et Tshimanga Bwana de poursuivre : «Un jour après le dépôt de la dénonciation, Madame Mamie Tshibola, épouse de Nkantshia Milongo, a déposé auprès du Parquet général près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe, une plainte contre l'évêque Pascal Mukuna pour viol, rétention illicite des documents et menaces de mort. Selon la plaignante, l'évêque Pascal Mukuna l'a obligée à avoir des relations sexuelles avec lui pour récupérer le certificat d'enregistrement d'une parcelle de son défunt mari. A l'en croire, les deux dernières relations sexuelles qu'elle aurait eues avec lui étaient sous la menace d'une arme.» Il indique qu'il n'est pas exclu que la sœur de Tshibola qui a été également victime des rapports sexuels forcés avec le même Pascal Mukuna, sous menaces d'une arme dans le même bureau, puisse également saisir la justice. Quant au prédécesseur de Félix Tshisekedi, il recourt à son arme redoutable : le silence.

Au terme d'une confrontation marathon avec la plaignante Mamie Tshibola, Mukuna, désormais dans des sales draps, passe sa première nuit à Makala. Le délit de viol est condamné d'au moins dix ans de prison ferme et est imprescriptible. L'évêque de l'ACK n'aurait pas encore dit son dernier mot. Dossier à suivre.