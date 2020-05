Congo-Kinshasa: COVID-19 - HUAWEI RDC remet 12.000 masques de protection à la Présidence de la République

Le Professeur Dr Cashmir Eberande Kolongele, Directeur de Cabinet ad interim du Chef de l'Etat, a reçu mardi 12 mai dernier, une délégation de la société HUAWEI RDC qui lui a remis un lot de 12.000 masques pour les agents et cadres de la Présidence de la République. Une visite qui intervient dans le cadre de la poursuite de l'engagement social de Huawei en RD. Congo.

Cette importante contribution à l'élan de solidarité dans la lutte contre la covid-19 en République démocratique du Congo permettra à tous les agents et cadres de la présidence de reprendre du service, après les travaux de désinfection du Palais de la Nation ordonnés par le Directeur de Cabinet ad intérim du Chef de l'Etat. Ce, en respectant les gestes barrières recommandés pour lutter contre la propagation de la pandémie de la covid-19.

Ce don comprend 10.000 masques ordinaires et 2.000 masques de type N95.

La gestion de l'épidémie de covid-19 en RDC tient à cœur les autorités du pays. Plusieurs efforts ont déjà été fournis en termes de prise en charge des malades et dans la prévention à tous les niveaux.

A ce jour, l'on signale plus de 1000 cas testés positif à la maladie mais aussi plus de 140 personnes guéries sur l'ensemble du territoire national.

D'où, la contribution de la société Huawei qui, depuis son entrée sur le marché de la RDC, s'est concentrée sur la construction et le déploiement des réseaux dans le pays. La société a non seulement développé plusieurs activités sur place, mais prend également une grande importance sur sa valeur sociale.

Focus sur les responsabilités sociales

Adam Ma, DG de Huawei RDC, a précisé que chaque année, Huawei organise une diversité d'activités d'écosystème pour réaliser la valeur d'entreprise.

Il y a des dons en termes des matériels d'enseignement pour des institutions scolaires et même, pour les universités en vue de les aider à améliorer leur environnement éducatif.

Parallèlement, il y a un projet dénommé « Semence pour l'Avenir » dont l'objet consiste à offrir aux étudiants excellents la possibilité de poursuivre leur formation professionnelle en TIC en Chine, sous le financement de Huawei.

Il est important de signaler que depuis 2006, Huawei a créé, directement et indirectement, plus de 2.500 emplois en RDC et a occasionné la formation de plus de 55.000 personnes dans le domaine des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication.

Et, en tant que géant de l'information et des télécommunications mondiales, Huawei va continuer à œuvrer avec ses partenaires afin de réaliser plus de valeur numérique en faveur de la RDC.

Le Directeur de Cabinet intérimaire du chef de l'Etat, M. Désiré-Cashmir Kolongele Eberande a témoigné sa gratitude envers la société Huawei pour tout son apport, quant au progrès social de la RDC et l'a rassuré que le marché de la RDC, lui, reste ouvert, conformément à la réglementation en vigueur.

Au nom du Président de la République, il espère que Huawei pourrait investir à long terme en RDC dans le but de créer plus de valeurs et d'accroître sa contribution pour le bien-être de la population congolaise.