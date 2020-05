Afrique de l'Ouest: PRADCIFK) - Une cagnotte d'environ 2 milliards de F CFA pour renforcer la filière au Togo et dans 3 autres pays de l'Afrique de l'Ouest

C'est ce que projette le Programme régional d'appui au développement commercial inclusif de la filière Karité (PRADCIFK) ; programme lancé par l'Alliance mondiale pour le karité, et financé par le Cadre intégré renforcé (CIR).

Selon les explications, il s'agit d'une cagnotte de 3,6 millions de dollars (environ 2 milliards de F cfa) qui servira à renforcer la filière Karité au Togo (7ème producteur mondial) ainsi qu'au Bénin, au Burkina Faso et au Mali, devra faciliter les expéditions d'amande de karité et favoriser par la même occasion l'accès des PME (Petites et moyennes entreprises) aux marchés internationaux, pour doper les recettes.

Ces objectifs ne sauraient être atteints sans compter avec les chiffres. Ainsi, le PRADCIFK compte augmenter le commerce annuel de karité de 28 880 tonnes.

Aussi, est-il projeté un renforcement des capacités de plus de 30.000 femmes ramasseuses et transformatrices, et enfin, venir en appui à environ 2200 PME.

Au Togo, le sous-secteur Karité est appuyé par le PASA (Projet d'Appui au Secteur Agricole) qui et dispose depuis le dernier trimestre de l'année dernière d'une faitière qui regroupe des pépiniéristes, collecteurs, et transformateurs de l'amande, dont on compte plus de 800 femmes de la région Centrale, Kara et Savanes.