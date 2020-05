Cote d'Ivoire: Les infirmiers et infirmières invités à se perfectionner.

« La profession infirmière, une voix faite pour diriger : vers un monde en bonne santé ». C'est le thème de la journée internationale des infirmiers et infirmières célébrée le 12 mai, dans le monde entier.

En Côte d'Ivoire, la cérémonie commémorative a été organisée par anticipation, le lundi 11 mai, à l'Hôpital militaire d'Abidjan (HMA), à l'initiative de l'Association nationale des infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire (Aniici), en collaboration avec l'association des paramédicaux des Armées de Côte d'Ivoire (APMACI) et avec l'appui de la direction des soins infirmiers et maternels (DSIM).

Cette année, l'évènement a été célébré à travers l'organisation d'une journée de réflexion autour de deux thèmes.

Le premier est : « Année 2020, année de l'infirmier et de la sage-femme : quelles contributions de la profession infirmière dans la lutte contre le Coronavirus ? », présenté par le président de l'Aniici, Maka Gabin.

Et le second : « Sensibilisation des populations sur les mesures barrières contre le coronavirus : contribution de l'APMACI », présenté par le président de l'APMACI, Lieutenant Ouattara Gnénan.

C'était en présence de Dr. Diango Nobou Claudine, directrice des soins infirmiers et maternels et du Médecin Général de Brigade, Kouamé Messou Noël, Directeur de Hma.

A la cérémonie d'ouverture de cette journée de réflexion, Dr. Diango Nobou Claudine, directrice des soins infirmiers et maternels a adressé ses félicitations à l'Aniici et l'Apmaci pour leur contribution à la promotion de leurs corporations respectives.

Elle a également exhortés les infirmiers et infirmières à ne pas baisser les bras, mais plutôt à à se perfectionner.

« Le gouvernement ivoirien a saisi la portée de votre noble profession, en créant depuis Décembre 2014, une direction des soins infirmiers et maternels (DSIM) ; en prenant un décret pour permettre à l'infirmier d'accéder désormais au grade A7 ; en ouvrant le concours pour l'emploi d'inspecteur des soins infirmiers et en ouvrant le Master en Science de l'Education Santé de la reproduction et Management.

A travers ces actions, le ministère en charge de la Santé a clairement indiqué son choix pour une politique de soins de santé primaire, pour un modèle de santé privilégiant la réponse aux besoins les plus importants de santé des populations, y compris les groupes les plus vulnérables. Je vous invite donc à vous perfectionner », a-t-elle souligné.

La directrice des soins infirmiers et maternels a aussi indiqué qu'en Côte d'Ivoire, les infirmiers et infirmières constituent le plus grand groupe de professionnels de santé. Avec un effectif de plus de 12 000 personnes.

« Ils assurent plus de 70% des services sanitaires. Ils contribuent ainsi à la réalisation du troisième objectif du développement durable.

A savoir, permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous et à tous âge. Ils jouent un rôle essentiel à la réalisation de la couverture sanitaire universelle dans le monde entier ».

Dans le même sens, le Médecin Général de Brigade, Kouamé Messou Noël, Directeur de Hma, a adressé ses félicitations aux infirmiers et infirmières de Côte d'Ivoire pour leur contribution à la lutte contre la propagation du Covid-19 en Côte d'Ivoire.

Il a également exprimé sa gratitude au gouvernement pour son appui constant, en termes d'équipement et de fournitures, à l'hôpital militaire d'Abidjan.

« Certes nous sommes un hôpital militaire, mais nous recevons des patients civils. Au Hma, il y a aussi du personnel civil. Ce n'est donc pas un hôpital réservé exclusivement aux militaires », a-t-il lancé, à l'endroit des populations.