Sénégal: Déconfinement - Le triomphe du néolibéralisme ?

Le monde lève progressivement les mesures de prévention de la Covid-19, même si le nouveau coronavirus continue de sévir. Les tendances laissent espérer un recul de la maladie mais le doute sur l'éradication du virus demeure.

L'agent pathogène va-t-il disparaître définitivement ou viendra-t-il nous hanter régulièrement sous forme de maladie saisonnière ?

Le débat divise le monde médical. En attendant, les hommes retournent à leurs activités, sans savoir vraiment de quoi demain sera fait. Le mot d'ordre : il faut sauver l'économie. Elle se porte mal un peu partout. La récession évaluée à 3 % est inéluctable.

Les dégâts sont tels qu'on les compare, s'ils ne sont pas pires, aux grands événements malheureux de l'ère moderne : la crise de 1929 et la 2ème guerre mondiale. Des puissants comme les États-Unis n'ont que leurs yeux pour pleurer.

La première économie mondiale a détruit, en deux mois, la quasi-totalité des emplois créés dans le pays en dix ans de croissance, hissant le taux de chômage au niveau de celui des années 30. Rien qu'en avril, l'Amérique a perdu 20,5 millions d'emplois. L'Union européenne s'attend à un Pib en chute de 7,7 % et à un taux de chômage à 9,6 %.

L'Afrique subsaharienne entre aussi en récession avec 1,6 % de croissance, la pire depuis 25 ans. L'économie de l'Amérique latine devrait aussi se contracter de 5,3 % et créer 29 millions de nouveaux pauvres.

L'Asie du Sud, créditée au départ de 6,3 % de croissance, devrait se contenter d'un taux de 1,8 % à 2,8 %. Pour le Moyen-Orient et l'Asie centrale, le Pib est attendu en baisse à 2,8 %.

Les dégâts sont déjà énormes, et ils pourraient l'être plus si les hommes ne reprenaient pas, au plus vite, leurs activités. Faut-il attendre d'avoir la situation en main ou prendre le risque d'une deuxième vague de l'épidémie ?

Le monde retourne aux affaires au pas de charge et devra donc apprendre à vivre avec le coronavirus qui l'avait cloîtré à la maison. Certains parmi nous voyaient la pandémie sonner le glas ou corriger les dérapages du capitalisme néolibéral. En sera-t-il ainsi ? Rien n'est moins sûr.

« Il ne suffit pas de dire «il faut changer le système économique», il faut décrire quel autre système économique, quelle autre organisation de la propriété, du pouvoir dans les entreprises, quels autres critères de décision.

Il faut remplacer le produit intérieur brut, et la maximisation du produit intérieur brut, par d'autres notions», estime l'économiste Thomas Piketty, partisan de la dilution de la concentration de la propriété pour permettre à tout le monde d'y avoir accès.

Jamais autant le procès de ce système n'a été autant fait depuis la dislocation du bloc communiste. Et parfois même, par ses propres acteurs.

C'est parce que quand ça va mal, on s'accorde à dire qu'il laisse trop de monde sur le bord de la route menant au bonheur en privatisant la santé et certains services publics, en précarisant l'emploi et en fragilisant toute protection sociale, au profit de l'individualisme, du profit et de l'accumulation de richesses. Mais on ne pense jamais à sortir du système qui est écologiquement dévastateur et socialement impitoyable.

Le drame avec le néolibéralisme mondialisé, c'est que c'est un château de cartes périodiquement victimes de crises aux ondes sismiques quasi planétaires. Quel monde après le dernier séisme ?

Le néolibéralisme, ébranlé, reprendra-t-il les commandes, l'homme reprendra-t-il le cycle chronométré, accéléré, égoïste, consumériste, se demande le philosophe Edgar Morin. Ou bien y aura-t-il ce qu'il appelle un nouvel essor de vie conviviale et aimante vers une civilisation où se déploie la poésie de la vie ou le «je» s'épanouit dans un «nous» ?

«On ne peut savoir si, après confinement, les conduites et idées novatrices vont prendre leur essor, voire révolutionner politique et économie, ou si l'ordre ébranlé se rétablira», dit-il, prudent.

Les vraies réformes pour accéder à une «nouvelle voie politique-écologique-économique-sociale guidée par un humanisme régénéré» n'ont pas comme noms réductions budgétaires, mais sont «des réformes de civilisation, de société, liées à des réformes de vie», estime le philosophe.

Une chose est sûre, le néolibéralisme ne se laissera pas mener facilement à l'abattoir. «Toutes les mesures prises par les États ont, certes, pour but de sauver les populations, mais leur fin reste la sauvegarde de l'économie mondiale, et plus précisément du capitalisme financier, tête de file de l'économie de marché, laquelle, en toutes circonstances, dicte sa loi au monde, et d'abord aux États», disait le Pr Djibril Samb, dans une interview au quotidien Le Soleil.

En quelque sorte, on injecte du carburant dans un moteur grippé pour le faire redémarrer et reprendre la route. En étant conscient que sur le plan humain, on fait fausse route.