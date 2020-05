Sénégal: Louga - Le nouveau coronavirus empoisonne la vie des familles des émigrés

Les temps sont durs pour les familles des émigrés. Le ralentissement des activités économiques dans leur pays d'accueil a affecté leur famille à Louga où elles peinent à assurer la dépense quotidienne. Elles ne comptent que sur la solidarité des voisins et de leurs parents.

Le ralentissement des activités économiques en Europe ont eu des répercussions dans des villes comme Louga. Le flux de transfert d'argent sont presque suspendus jusqu'à la reprise des activités économiques.

Dans ces pays, la vie des Sénégalais n'est pas enviable. Les témoignages de ces Sénégalais établis à l'étranger suscitent la compassion. « Je suis établi en Espagne.

Et, je dois à la vérité, dire que nous ne parvenons plus à envoyer à nos familles de l'argent depuis quelques temps. Elles sont parfois soutenues par des proches et des parents», confesse Khar Diop que nous avons joint au téléphone.

Le sort des émigrés est intimement lié avec celui de leurs parents, de leurs épouses qui sont au Sénégal. Les confessions sont concordantes. L'épouse d'un émigré, A. Bâ, noie ses angoisses dans la foi. Elle confie du bout des lèvres que les familles des émigrés sont au bout du rouleau.

« La situation est difficile économiquement et psychologiquement. J'éprouve des difficultés pour payer les factures et l'alimentation de la famille. Ce sont les parents de mon époux m'assistent régulièrement », témoigne A. Bâ.

Au quartier Keur Serigne Louga, Madame A. Sène tient grâce au retour de l'ascenseur de ses parents. Ses factures d'eau et d'électricité sont supportées par les membres de sa famille. « J'essaie de sauver les apparences mais nos problèmes sont réels.

Les factures d'eau et d'électricité s'accumulent et je suis obligée de recourir à mes parents pour les régler. Mon mari ne travaille plus en Europe et n'envoie plus la dépense mensuelle. On n'y peut rien. Nous sommes fatigués », confie-t-elle.

Sa coépouse M. Sall, trouvée, chez ses parents ne contredit pas Madame A. Sène. Leurs destins sont liés. Elle s'est repliée chez elle. C'est une stratégie de survie. Une manière pour elle de ne pas mettre son époux sous pression.

«Je suis obligée de regagner le domicile familial pour éviter à mon mari des soucis supplémentaires.

Je n'ai pas abandonné le domicile conjugal. Mais c'est intenable. Mon mari est bloqué en Europe et j'ai eu son autorisation pour revenir chez mes parents et alléger les charges en attendant que les choses se décantent», déclare M. Sall.

Depuis la crise, le filet de solidarité s'est renforcé. Les voisins et les amis des émigrés ne sont pas insensibles à leur situation. « C'est mon mari qui est en Italie qui prenais en charge la dépense et les factures d'eau et d'électricité.

Mais depuis que cette situation s'est installée, c'est un de ses amis commerçant qui règlent certaines dépenses. Je suis gênée de le solliciter pour tous les besoins.

C'est très dur et nous ne pouvons qu'implorer Dieu que pour que nos maris retrouvent le chemin du travail », a dit S. Faye qui habite le quartier « Cité MBoubène ».

Ces témoignages sont confirmés par le président régional de la Plateforme de la diaspora de Louga, Aly Dème. Il assure qu'il y a des ménages qui ne sont plus en mesure de couvrir leurs besoins élémentaires.

Aly Dème dresse un tableau sombre de la situation. « Je peux dire avec force que les familles des émigrés sont fatiguées à Louga. Certaines nous sollicitent souvent pour des besoins liés à la nourriture ou à des factures.

Nous faisons de notre mieux et chaque fois que nous sentons un besoin dans une famille, nous réagissons spontanément », raconte Aly Dème. Dans cette ville comme en Espagne et Italie, les émigrés attendent avec impatience l'aide destinée à la Diaspora.