Sénégal: Assouplissement des mesures de restriction - Entre le satisfecit et les réserves des acteurs politiques

La levée des mesures de restriction dictées par la pandémie de coronavirus a suscité des réactions mitigées chez les acteurs politiques. Si certains magnifient ces décisions qui permettent une relance de l'économie, d'autres estiment qu'il fallait mettre la pédale douce en vue d'éviter les risques d'une augmentation du nombre de cas.

L'assouplissement des mesures de restriction dans la lutte contre la Covid-19, décidé par le Chef de l'État, ne fait pas l'unanimité. Des acteurs politiques ont émis des inquiétudes par rapport à ces nouveaux choix survenus dans un contexte d'évolution rapide de la pandémie.

Réagissant juste après l'adresse à la Nation du Président de la République, le maire des Parcelles assainies, Moussa Sy, a fait montre de ses soucis surtout que, dit-il, au niveau de sa commune, le nombre de cas communautaires est en train de croître de façon considérable. Pour lui, il y a lieu de promouvoir des mesures d'accompagnement fortes.

«Le Chef de l'État met les Sénégalais face à leurs responsabilités», a souligné M. Sy. Ne remettant pas en cause la justesse de toutes les décisions, il a tout de même pensé qu'il urge de veiller au respect des mesures de distanciation sociale à l'échelle communautaire.

Une position soutenue par d'autres leaders politiques comme Déthié Faye qui considère que «si nous ne prenons pas conscience de la situation en baissant la garde, le Sénégal pourrait entrer dans une zone de turbulence non maîtrisable».

Pour autant, il a estimé qu'avec cette approche, le Président de la République a fait l'effort de répondre aux préoccupations légitimes des Sénégalais.

«Le Chef de l'État reconnait la gravité de la situation et témoigne en même temps de la confiance aux Sénégalais quant à leur capacité à rester mobilisés et vigilants pour le respect de toutes les consignes et la victoire sur l'ennemi : la Covid-19», a indiqué le coordonnateur du Pôle des non-alignés.

Valdiodio Ndiaye, de la société civile, s'interroge sur la pertinence d'une décision qu'il trouve «paradoxale». À son avis, l'État aurait dû procéder à un assouplissement des mesures de façon progressive.

«Je ne comprends pas qu'on ait une augmentation du nombre de cas et qu'on procède à un assouplissement des mesures. C'est vrai qu'il existe des contraintes économiques, mais aujourd'hui, il y a des réorientations à faire.

L'État a la responsabilité de la préservation de la Nation. Il doit être ferme sur ses principes. Nous sommes en état de guerre, il faut donc adopter une ligne de fermeté», a laissé entendre M. Ndiaye. Par ailleurs, il dit craindre que le pays ne coure de grands risques avec une multiplication des cas de manière exponentielle.

«Notre posture sociologique est vraiment favorable à la propagation du virus, mais nous espérons avoir une réponse africaine à cette situation, comme l'a suggéré d'ailleurs le Président malgache», a-t-il ajouté.

Pour Mame Bounama Sall, secrétaire général national des Jeunesses socialistes, également président de la Commission éducation et jeunesse de l'Assemblée nationale, il y a lieu de magnifier les décisions du Chef de l'État qui sont, à ses yeux, «lucides, responsables et motivées».

«La vie sociale et économique doit reprendre avec un encadrement résolu. Ce sont les bonnes actions et informations qui font les bonnes décisions.

Et cela, le Chef de l'État l'a bien compris. Notre modèle économique, fortement influencé et entretenu par le secteur informel et des jeunes en majorité, a un impact direct sur les ménages», a-t-il souligné.

M. Sall a aussi tenu à préciser que dans la gestion d'une crise, les décisions ne sont pas figées.

Pour le député socialiste, il y a lieu de retenir que le Président de la République a plus que jamais besoin du soutien et de la confiance de tout le peuple pour venir à bout de cette pandémie, non sans rappeler que «toutes les décisions prises jusque-là ont été empreintes de justesse et de pertinence».