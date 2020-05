Burkina Faso: Assises sur l'éducation des Hauts-Bassins - Le plan d'action sur les recommandations remis à Boyo Jean Célestin Koussoubé

Les participants à ces assises ont identifié des actions à mettre en œuvre dans les différents ordres d'enseignement pour relever les défis de l'éducation au Burkina Faso.

Le comité de rédaction du plan d'action sur les recommandations issues des assises régionales sur l'éducation a clos ses travaux, le mardi 5 mai 2020 à Bobo-Dioulasso.

Le président du Conseil régional des Hauts-Bassins, Boyo Jean Célestin Koussoubé, a clos les travaux qui ont connu la présence des professionnels de l'éducation, des enseignements du secondaire et supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation.

Le Conseil régional des Hauts-Bassins avec l'appui des Partenaires techniques et financiers (PTF), les ONG, les projets et programmes intervenant dans la région, a toujours travaillé à relever les nombreux difficultés et défis dans le secteur de l'éducation.

Défis et difficultés se résumant, entre autres, à la recherche de la qualité de l'enseignement/apprentissage dispensé et au déséquilibre entre l'offre et la demande.

C'est dans le souci de promouvoir le développement du secteur éducatif que l'institution régionale a voulu apporter sa contribution à l'accès à l'éducation en adéquation avec le Plan national de développement économique et social (PNDES).

Pour cerner au mieux la problématique, le Conseil régional des Hauts-Bassins a organisé les assises régionales sur l'éducation les 3 et 4 octobre 2019 sous le thème : « L'accès à l'éducation dans les différents ordres d'enseignement dans la région des Hauts-Bassins : état des lieux et perspectives ».

Il faut relever que les conclusions de ces assises étaient fort enrichissantes tant au niveau des débats que des recommandations formulées.

Raison pour laquelle, le ministre Alkassoum Maïga a souhaité que ces recommandations soient traduites en des actions pour leur mise en œuvre.

Faisant suite au souhait du ministre, le comité technique de rédaction mis en place le 10 avril 2020 est parvenu à produire un plan d'action après six jours de travail intense.

Parmi les nombreuses actions identifiées dans les différents ordres d'enseignement par le comité de rédaction, on peut noter dans un ordre quelconque, le dégagement d'espaces suffisants pour la réalisation des infrastructures, la mobilisation financière en faveur de l'éducation, l'état des lieux de toutes les réserves administratives, la construction des écoles primaires publiques dans les zones à forte densité de population (pour la ville de Bobo et dans les quartiers périphériques), le déguerpissement des tenanciers de débits de boissons autour des établissements scolaires, le recrutement des enseignants-chercheurs en nombre suffisant à l'université.

A cela, il faut ajouter le renforcement du partenariat universités-entreprises, assurer la connexion Internet à haut débit des universités de la région, accélérer le processus d'ouverture de l'université virtuelle, interconnecter les universités de la région, etc.

Pour Boyo Jean Célestin Koussoubé, président du Conseil régional des Hauts-Bassins, son institution n'a nullement la prétention à elle seule de pouvoir apporter des solutions idoines aux différentes préoccupations.

Elle veut juste jouer sa partition telle que déclinée dans le code général des Collectivités territoriales (CGCT) en son article 32.

Le plan d'action ainsi élaboré, se veut être un document de plaidoyer auprès des partenaires, un document d'interpellation des autorités en charge de l'éducation, de l'administration en général et des collectivités territoriales en particulier, un document de sensibilisation des acteurs de terrain aux rôles qui sont les leurs dans la question de l'accès à l'éducation dans les différents ordres d'enseignement dans la région.

Il faut noter que les travaux de rédaction du plan d'action ont été dirigés par Sibiri Coulibali, président de la commission affaires générales du Conseil régionale des Hauts-Bassins.