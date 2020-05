Cote d'Ivoire: Lutte contre la COVID-19 - Hommage au monde de la santé

Depuis le déclenchement de la pandémie de la Covid-19, à travers le monde, des hommes et des femmes sont en première ligne pour mener de front la bataille contre l'ennemi invisible qui a engagé les hostilités depuis Wuhan, en Chine centrale.

Le monde est en guerre, mais une guerre pas comme les autres, une guerre sanitaire qui fait autant de victimes qu'une guerre militaire qui se ferait au moyen d'armes de destruction massive.

Partout, sur la planète, les états d'urgence sanitaire sont décrétés et l'on note corollairement le confinement de la quasi moitié de la population mondiale.

Le monde est au ralenti et notre pays la Côte d'Ivoire n'échappe pas à l'agression pandémique qui charrie une psychose généralisée. Heureusement, des hommes et des femmes de chez nous sont aussi au front pour faire face à la tragédie collective et pour nous assurer la vie.

C'est leur profession certes, mais c'est exceptionnel, ce qu'ils font face à ce redoutable virus qui provoque la maladie du Covid-19 : l'application intégrale et responsable du serment qui les tient, le serment d'hypocrate.

Ces combattants de la vie, ces héros, qui ne sont pas de circonstance parce qu'ayant été toujours là, dans leur rôle, avant la pandémie qui les menace au premier chef, ces braves, disons-nous, ne sont autres que les personnels de santé dans toutes leurs composantes.

C'est à eux, ces vaillant (e)s femmes et hommes de devoir, que s'adresse cet éloge. Honneur et gloire à vous, professeurs, chercheurs, médecins, chirurgiens, infirmiers, pharmaciens, laborantins, aides-soignants, ambulanciers, délégués médicaux, personnel de salle, techniciens et techniciennes de surface, etc. Vous avez toujours sauvé des vies, des peuples et des nations.

Aujourd'hui plus qu'hier, vous êtes des hommes verts, verts comme la nature qui vous fournit l'énergie salvatrice et verts comme le vertcodifiée universellement pour indiquer la présence de l'énergie négentropique qui alimente un système de communication.

Dans des conditions difficiles, des conditions qui ne sont jamais favorables au plein exercice de leurs professions, pour parler euphémiquement, avec peu de moyens mais nourris d'une volonté sisyphéenne, nos hommes et femmes de la santé sont des êtres exceptionnels dont l'abnégation et le sacerdoce doivent être reconnus et salués de tous.

Ces hommes et femmes, en première ligne, tels des forces spéciales militaires projetées au combat pour saboter les lignes ennemies, ripostent courageusement contre cette pandémie émergente, la traquent de façon épique, pour donner ces résultats qui sont là, visibles de tous, à la dimension de leur don de soi, de leur bravoure et de leur héroïsme.

Femmes et hommes de la santé de Côte d'Ivoire, à défaut de vous célébrer vespéralement par des applaudissements rythmés et coordonnés, comme cela se fait chez nos alliés de l'espace Schengen, veuillez trouver dans le présent éloge à vous adressé, une haie d'honneur que nous faisons à votre immense et légendaire corporation afin de lui traduire notre infinie gratitude et notre profonde empathie.

Pour le CAP (Cercle d'Action et de Promotion des Valeurs de la République) et L'ONVDP (Observatoire National de la Vie et du Discours Politique)

Dr. Nanourougo COULIBALY

Dr. Aboubakar Gounougo

Dr. Houssou Dorgeles

Dr. Briga Louis

Za Bi Eldorado