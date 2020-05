Cote d'Ivoire: COVID-19/Secteur du tourisme - Une agence propose des solutions pour relancer les entreprises

Le ministre du Tourisme et des Loisirs, Siandou Fofana, a, au cours d'un point presse animé le week-end, rassuré les acteurs de son secteur sur l'avenir de leurs activités après la pandémie du coronavirus.

Une sortie qui vient conforter certains acteurs du milieu qui, malgré la crise, ont continuer de travailler pour le bonheur des populations.

Au nombre de ceux-ci, Marie-Josèphe Koutouan, directrice générale de "MJ Signature", une agence d'accompagnement spécialisée en tourisme, hôtellerie et civilité, entend accompagner les entreprises dans leur redynamisation, rehaussement, professionnalisme et différenciation pour développer leurs ventes.

« Le monde est un village planétaire. Nous serons obligés de vivre et de vaquer à nos activités, tout en respectant les mesures barrières.

Nous reviendrons à de bons process qui nous permettront de donner une bonne garantie à nos clients pour qu'ils fréquentent de nouveau nos établissements et avoir l'occasion de développer nos ressources locales », a-t-elle fait savoir lors d'une web conférence animée il y a quelques jours.

Pour elle, les grands groupes sauront rebondir après cette crise, mais les Pme telles que les chambres d'hôtes, les résidences meublées et les particuliers qui travaillent encore de façon informelle et paient le plus lourd tribut de la survenue du coronavirus, malgré les mesures prises par l'Etat pour alléger leur souffrance, seront obligées d'adopter un processus d'accompagnement.

Pour ce faire, sa structure propose des formules d'accompagnement, à savoir faire de l'état des lieux de l'existant, procéder à la mise en place de nouvelles procédures et offres, à la formation et l'évaluation, afin de rassurer la clientèle et aussi faire des offres créatives qui leur permettront de développer leur activité et augmenter leur chiffre d'affaires.