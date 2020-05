Madagascar: BFM - Le niveau des instruments de politique monétaire maintenu

Le Comité monétaire de la Banky Foiben'i Madagasikara (BFM) a reconnu au cours de sa réunion tenue récemment que les dispositions prises par cette institution financière pour faire face aux conséquences de la pandémie de Coronavirus sont appropriées au contexte actuel.

Les membres de ce Comité monétaire ont ainsi décidé de maintenir le niveau des instruments de politique monétaire à Madagascar. A titre d'illustration, le taux des facilités de dépôt est maintenu à 0,90%.

Politique de relance. « Cet instrument peut servir d'outil à la Banque centrale lorsque celle-ci veut relancer la croissance économique par la politique de relance. Rappelons que ce taux a été révisé à la hausse en novembre 2019, atteignant le 0,90% contre 0% auparavant. Et c'est encore maintenu jusqu'à maintenant même si l'on est actuellement face à une crise sanitaire sans précédent affectant aussi bien le social que l'économie nationale. Ce taux des facilités de dépôt constitue notamment un taux de rémunération pour 24 heures de prêt par la Banque centrale au profit des banques primaires », selon les explications d'un économiste. Plus précisément, « si ce taux augmente, la BFM incite davantage les banques primaires à déposer plus de liquidités, à part les réserves obligatoires avec un coefficient de 13% qui est également inchangé », a-t-il poursuivi.

Maîtriser le niveau de l'inflation. Par ailleurs, le Comité monétaire de la Banky foiben'i Madagasikara a également décidé de maintenir le taux des facilités de prêt marginal à 5,3%. En fait, « la dernière révision à la hausse de ce taux a eu lieu en novembre 2019. Auparavant, c'était fixé à 4,4%. Si les banques primaires octroient ainsi plus de crédits et qu'elles ont besoin d'un refinancement, le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale est de l'ordre de 5,3%. Autrement dit, cette institution financière affiche une certaine prudence monétaire en intervenant pour bien maîtriser le niveau de l'inflation. D'autant plus, on est encore dans l'incertitude concernant le taux de change », a conclu cet économiste.