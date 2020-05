Madagascar: Aire protégée d'Itremo - Recrudescence de l'exploitation de cristal

L'aire protégée d'Itremo dispose d'une forêt humide en fragmentation.

L'aire protégée d'Itremo fait partie des sites financés par la Fondation des aires protégées et de la biodiversité de Madagascar (FAPBM) depuis 2013. Situé dans le domaine des Hauts-plateaux, à 140km à l'ouest d'Ambositra, dans le district d'Ambatofinandrahana, région d'Amoron'i Mania, ce site dispose de la végétation de Tapia la plus représentative dans tout Madagascar qui est favorable au développement de l'élevage de vers à soie. La sériciculture constitue d'ailleurs une des activités soutenues par la Fondation pour appuyer les communautés riveraines de cette aire protégée. On y trouve également diverses espèces faunistiques et floristiques avec un taux d'endémicité de 89%.

Affectée par la pandémie. Cependant, une recrudescence de l'exploitation de cristal est actuellement observée à l'intérieur de cette aire protégée, a révélé la FAPBM. Et face à la crise sanitaire actuelle, le gestionnaire de ce parc, en l'occurrence, Royal Botanical Garden Kew, ne ménage pas ses efforts pour renforcer les patrouilles régulières au niveau de la zone tampon afin de prévenir les entrées illicites à l'intérieur du site. Il faut rappeler que cette aire protégée d'Itremo est riche en orchidées terrestres et compte une trentaine d'espèces. Elle est également le seul site dans le monde entier qui renferme une espèce de plante endémique dénommée « Podocarpus Capuronii » et une espèce de palmier endémique dite « Dypsis Ambositrae », qui sont toutes deux menacées d'extinction.

Par ailleurs, la FAPBM soulève que la pandémie de Covid-19 affecte également les ressources propres de cette aire protégée de l'Itremo qui dispose des infrastructures écotouristiques adéquates pour accueillir des touristes, aussi bien nationaux qu'étrangers. En effet, les activités écotouristiques sont au point mort en raison de cette crise sanitaire qui touche le monde entier.