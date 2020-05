Madagascar: Le merveilleux exploit de Zoto et de sa famille

C'est une aventure qui fait rêver de nombreux Malgaches. Maurice Randriamorasata et sa petite famille sillonnent les routes de Madagascar pour un périple qui les a menés du nord au sud. Partout, ils ont été accueillis avec ferveur.

On l'a tout de suite appelé Zoto comme cet homme qui a fait trois fois le tour de la Grande île à pied dans les années 80. Midi Madagasikara avait relaté les exploits de ce dernier en son temps, et avait été un de ses principaux soutiens. Aujourd'hui, nous découvrons avec plaisir l'épopée de son homonyme qui fait l'admiration de beaucoup de ses compatriotes. C'est cette volonté de dépassement et cet exploit gratuit qui émerveillent le public.

Le merveilleux exploit de Zoto et de sa famille

Zoto ou Randrianarison Maurice était un ami de notre rédaction, et la relation que nous avions tissée avec lui s'est forgée au fil de ses exploits. Nous l'avions accompagné durant son cheminement sur les routes de la Grande île. Il ne bénéficiait d'aucune aide et il n'avait aucun sponsor. C'est la même émotion que l'on ressent quand on découvre cette aventure vécue par cette petite famille. L'accueil manifesté par les gens lors de son passage dans les localités successives dépasse la SIMPLE reconnaissance de l'exploit sportif. Il s'agit d'un phénomène qui, toute proportion gardée, ressemble à l'engouement créé par les Barea.

C'est l'enthousiasme et le dépassement de soi qui sont célébrés. Chacun se reconnaît dans ce marcheur doublé d'un cycliste infatigable. Lui, sa femme et ses trois garçons ressemblent à toutes les familles malgaches, et montrent que l'on peut atteindre son objectif quand on a la foi chevillée au corps. L'exploit est d'autant plus méritoire qu'il se réalise durant cette épidémie de Covid-19. Ils ont dû, en effet, se soumettre à chaque halte à des tests et des dépistages. Mais qu'à cela ne tienne, ils ne se sentent pas découragés dans l'accomplissement de ce trajet nord-sud et sud-nord qui va entrer dans les annales de l'histoire.