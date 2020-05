Madagascar: Développement rural - Un stock stratégique de réserve pour le riz

Il sera bientôt possible d'avoir du riz à disposition en tout temps.

Une bonne nouvelle concernant le développement rizicole, annoncée samedi dernier lors de la cérémonie des prémices de riz qui s'est déroulée à Amparafaravola , dans la région Alaotra-Mangoro, grenier à riz de Madagascar. « Un système de stock stratégique pour le riz sera bientôt mis en place avec les collecteurs et sera bénéfique pour les riziculteurs, les collecteurs et les consommateurs. Ce stock mettra tous les acteurs de la filière riz à l'abri des impacts des aléas climatiques ou autres inconvénients pouvant bloquer l'approvisionnement en riz », a déclaré Lucien Ranarivelo, ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche (MAEP) à Amparafaravola.

La réserve sera ainsi stockée dans des quantités supérieures aux besoins courants, dans l'optique de pouvoir pallier temporairement le problème d'approvisionnement. Son fonctionnement s'organisera sous l'égide du ministère de l'Industrie, du commerce et de l'Artisanat (MICA) et de la structure de distribution du State Procurement of Madagascar (SPM), importateur et distributeur étatique de PPN et de carburant.

Il a été, par ailleurs, précisé que le SPM et les collecteurs devront travailler en partenariat afin d'assurer ce stock stratégique et que des réflexions sur le projet sont en cours. « Dans cette anticipation à l'approvisionnement continuel de riz, personne ne doit profiter d'autrui, mais le concept d'entraide et de solidarité devrait être développé surtout en cette période de pandémie», a souligné le ministre.

En attendant, plus d'un riziculteur du grenier à riz d'Alaotra se plaignent encore du prix du paddy pratiqué actuellement par les collecteurs. « C'est encore trop bas alors que le coût d'investissement pour la rentabilité d'un hectare revient cher », déplore une rizicultrice qui remercie le ciel si elle arrive à atteindre un rendement de cinq tonnes à l'hectare. Les riziculteurs demandent toujours des intrants au moindre prix. Un autre souhaite vivement la mise en place d'un barrage de retenue à Sahamaloto, qui pourrait irriguer jusqu'à dix mille hectares de rizière.