Ile Maurice: Sauver MK - Les propositions des pilotes et du personnel navigant

Ils ne sont pas dupes. Des employés d'Air Mauritius (MK) savent que le plan du gouvernement par l'intermédiaire des administrateurs pour «sauver Air Mauritius» est tout tracé. D'ailleurs, leurs représentants syndicaux ont eu un avant-goût de ce qui se profile à l'horizon lors de leur rencontre respective avec Sattar Hajee Abdoula.

Aux pilotes, une réduction de 50 % de la main-d'œuvre actuelle, puis celle de l'enveloppe financière de ce département ainsi que l'abolition de l'accord collectif de 2018, ont été évoqués.

Malgré cela, pour montrer leur bonne foi, ils ont fait parvenir à l'administrateur, hier, mercredi 13 mai, les propositions de leur département respectif, pour réduire les coûts et préserver l'emploi, comme demandé. Quoiqu'il en advienne, la grande majorité des 3 000 employés de MK dont 212 pilotes et 450 membres du personnel navigant, espère que les administrateurs s'attaqueront aux problèmes qui ont contribué à la chute du transporteur national et ne se contenteront pas de réduire les coûts tous azimuts.

Ci-après un condensé des suggestions des pilotes et du personnel navigant respectivement.

Les propositions de la Mauritian Air Line Pilots Association et de l'Airline Employees Association

Des économies d'au moins Rs 460 M proposées par les pilotes

Une baisse de Rs 460 millions, soit, près de 50 % du coût annuel de la main-d'œuvre des pilotes qui était à Rs 900 millions en 2019. Ajouter à cela, une économie supplémentaire de Rs 102 millions. Les deux syndicats de pilotes parlent de propositions qui dépassent le seuil fixé par l'administrateur.

Pour arriver aux Rs 460 M d'économies :

Une économie potentielle de Rs 24 M avec la résiliation des contrats de 2 ans des «Direct Entry Captains».

Rs 14,4 M d'économies avec des congés sans solde et des suspensions de contrat.

Rs 300 M d'économies avec une réduction temporaire de 25% du total des émoluments mensuels, jusqu'en avril 2021.

Rs 2 M d'économies avec une baisse des sessions de simulateur au minimum nécessaire et une optimisation de sesprogrammations.

Rs 8 M d'économies avec une allocation transport de Rs 8 000 au lieu du transport d'entreprise et taxi.

Rs 85 M d'économies en matière d'hébergement lors des escales jusqu'en avril 2021.

Rs 30 M d'économies avec des contrats à temps partiel (50% ou 75%) pour les pilotes sur une base volontaire.

Les autres propositions incluent un plan de retraite volontaire pour les seniors, un programme de démission volontaire avec un ensemble de mesures appropriées à être déterminées pour les pilotes, l'annulation de tous les cours de formation non essentiels tels que les cours d'instructeur.

Rs 102 M d'économies supplémentaires

Uniformes

Une économie de Rs 30,4 M sur les uniformes de tous les employés avec une fréquence réduite de renouvellement, une commande revue à la baisse entre autres mesures.

Réseau et itinéraire

Toutes les dessertes non rentables devraient être supprimées, comme Dar Es Salam et Singapour-KL-Singapour.

La suppression de la desserte Singapour permettrait une économie de cinq tonnes de carburant par trajet, soit, une économie annuelle de 468 000 USD (sur la base d'un prix du carburant de 600 USD/T).Cela comprend les économies réalisées à l'atterrissage et les frais de stationnement entre autres coûts des avions.

Une optimisation des opérations permettrait des dépenses de Rs 28,8 M en moins par an et des économies de Rs 43,4 M par an sur les contrats d'approvisionnement en carburant.

Des propositions faites depuis le 16 mars

Par ailleurs, l'AEA et la MALPA rappellent qu'en début d'année, ils ont eu des discussions avec le Steering Committee et Sherry Singh sur des alternatives pour l'avenir de la compagnie aérienne nationale. D'ailleurs, les deux syndicats ont soumis certaines propositions à l'EVP Flight Operations le 16 mars. Des recommandations qui n'ont pas été prises en compte.

Les pilotes défendent l'accord collectif

Quant à l'accord collectif de 2018 que administrateur considère comme n'étant pas viable, les représentants des pilotes s'en défendent et soutiennent que les émoluments des pilotes représentent actuellement moins de 5 % des coûts totaux de la compagnie. Et que l'accord collectif de 2018 représente une augmentation de 10% des coûts (dont la plupart sont liés à la productivité) par rapport à l'accord de 2011. Sans compter que de 2011 à 2018, la société a publié plusieurs fois ses bénéfices, dont un bénéfice record dépassant le milliard de roupies.

Les propositions de l'Air Mauritius Cabin Crew Association (AMCCA)

Ramener le nombre d'heures de vol pour le personnel naviguant à 900 au lieu de 1 000 par an comme défini dans un plan introduit en 2007. Ce qui fera économiser Rs 20 millions à MK. Et aussi ramener le seuil des heures supplementaires à partir de 75 heures par mois.

Une renégociation des contrats hôteliers pour l'hébergement du personnel navigant mais dans le respect des normes d'hygiène et de confort pour ne pas se retrouver avec des hôtels comme Hyatt à l'aéroport de Paris Charles De Gaulle, décrié dans un passé pas trop lointain par le personnel navigant pour ses manquements sanitaires.

Quant aux allocations repas, l'AMCCA estime que le montant global devrait être réduit avec principalement des vols régionaux prévus à la reprise.

L'emploi volontaire à temps partiel pour une période de deux ans avec la possibilité de renouveler ou de revenir à un contrat à temps plein. Cette proposition avait déjà été faite au département des opérations par un certain nombre du personnel navigant mais n'a pas été adressée jusqu'ici. Le plan peut se résumer à un mois de travail, un mois de repos ou deux mois de travail, deux mois de repos. La moitié du salaire est alors payée chaque mois. L'employé a droit à la moitié des congés et des congés maladie entre autres conditions y relatives.

Prolonger le renouvellement des uniformes et accessoires de voyage sur une plus longue période. Toutefois, provision devra être faite pour prendre en charge un certain nombre d'articles endommagés.

Des propositions sur le plan de retraite volontaire et celui de retraite anticipée sous certaines conditions sont aussi à l'agenda.

Par contre, bien que consciente que d'énormes sacrifices devront être faits, l'AMCCA plaide pour une retraite honorable et bien méritée à ceux qui ont travaillé dans l'entreprise depuis sa création et ont contribué à sa croissance.