Madagascar: Don aux services de maternité et néonatal

Trois centres hospitaliers universitaires vont bénéficier d'un don de matériel médical, au profit des services maternité et néonatal dans ces trois centres hospitaliers.

Les bénéficiaires étant le Centre Hospitalier Universitaire de Toliara, le service maternité du Centre hospitalier de référence régionale de Maintirano et enfin, le service maternité du Centre de référence du district d'Ikalamavony. « Ces dons d'équipements amélioreront les plateaux techniques de ces trois centres hospitaliers », indique le Professeur Gaëtan Duval Solofomalala, secrétaire général du ministère de la Santé publique. Les dons venant de la Star sont composés d'équipements essentiels et vitaux pour les services de maternité et néonatale.

Ils seront acheminés par bateau et le conteneur devrait arriver à Madagascar dans les soixante jours à venir. « Ces dons permettront d'alléger une lourde charge, à la fois aux établissements bénéficiaires et au ministère, mais surtout ils permettront aux mères et aux enfants, pris en charge dans ces établissements, de bénéficier de soins adéquats », a été souligné dans un communiqué. Les dons sont d'une valeur de 300 000 dollars, et entrent dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise (RSE) de la Star et de la fondation Coca-Cola.