Sénégal: Adresse à la nation sur la stratégie de lutte contre COVID-19 - Quand Sonko «s'intronise» chef de l'opposition !

Après l'adresse à la Nation du chef de l'Etat, Macky Sall, le lundi 11 mai dernier, sur les nouvelles mesures de riposte contre Covid-19, les réactions des responsables politiques de l'opposition ont fusé de partout.

Contrairement à tout ce beau monde, le leader de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko, a préféré mobiliser la presse et l'opinion sénégalaise pour s'épancher sur la gestion de la pandémie par le régime en place.

Pendant ce temps Idrissa Seck de Rewmi, Me Abdoulaye Wade du Pds, et Khalifa Sall de Taxawu Dakar se sont tous emmurés dans un silence assourdissant.

Quelle est la posture que veut incarner le patron de Pastef/ Les patriotes, Ousmane Sonko ? Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'est démarqué de la démarche adoptée par nombre de ses camarades de l'opposition, dans sa stratégie d'analyse et de communication de la gestion de la pandémie par le régime du président Macky Sall.

En effet, dans la critique des nouvelles décisions d'allègement des mesures de restriction prises par Macky Sall, beaucoup de leaders politiques ont préféré utiliser les réseaux sociaux, notamment Tweeter pour exprimer leur déception, à l'image du patron de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Abdoul Mbaye.

D'autres, notamment le Vice-président du parti Rewmi, le député Déthié Fall, a adressé une lettre ouverte au chef de l'Etat. Certains ont préféré réagir, soit à chaud dans les médias, soit à travers des communiqués envoyés dans la presse.

Adoptant une stratégie toute autre, tel un chef de l'Etat, Ousmane Sonko programme son allocution à la Nation et passe la bande d'annonce bien avant dans beaucoup de supports médiatiques.

Il y a annoncé son adresse aux populations sénégalaises en direct sur 3 chaines de télévisions traditionnelles, une chaine télé sur le net, deux sites d'informations générales et enfin une radio privée de la place.

Ainsi donc, le député de Pastef/Les Patriotes ameute les Sénégalais, tout comme les médias concernant sa sortie, qui sera finalement fort attendue.

Une tribune lui est ainsi offerte pour tirer à boulets rouges sur le président Macky Sall et son régime concernant leur gestion de la pandémie, notamment avec les nouvelles mesures d'assouplissement prises dans la riposte contre le Covid19.

Pendant presqu'un tour d'- horloge, Ousmane Sonko se défoule sur les tenants au pouvoir qui, selon lui, ont abandonné le peuple au moment où le virus gagne du terrain dans le pays et que le Sénégal emprunte une courbe ascendante. Pendant ce temps, le classé deuxième à la présidentielle de février 2019 s'emmure dans un silence assourdissant.

Le patron du parti Rewmi, Idrissa Seck, reste pour le moment aphone sur les nouvelles mesures «controversées» prises par Macky Sall dans cette nouvelle phase de la pandémie. Cela, même si son poulain, le député Déthié Fall, est monté au créneau.

Le leader de Rewmi a opté pour la rétention délibérée et prolongée de la parole dans ces circonstances marquées par la pandémie. Cherche-t-il à ne pas se dévoiler ou à maitriser ses passions en choisissant délibérément de se taire ou du moins parler peu ? Une chose reste évidente.

Au moment où il opte pour la raréfaction de la parole pour mieux la valoriser, son suivant cherche à dérouler à son absence. Il n'est d'ailleurs pas le seul. Il en est de même de l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade, considéré comme le chef de l'opposition parlementaire.

Le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds) n'a pipé mot de la gestion de la pandémie par son successeur. Cette neutralité risque de rendre floue sa position vis-à-vis des mesures jusqu'ici prises par le régime.

Que dire du leader de Taxawu Dakar qui a semblé disparaitre des radars politiques ? Khalifa Sall a aussi choisi de se taire pour le moment sur cette question, optant pour la stratégie de l'abstinence médiatique. Un choix de l'ancien maire de Dakar certainement commandé par ses démêlés avec dame justice.

De toute évidence, Ousmane Sonko ne compte pas abandonner le terrain politique au régime en place qui déroulait jusqu'ici «seul», depuis le début de la pandémie au Sénégal.

Il semble opter pour la méthode de la fréquence en intervenant plus souvent, dans le bon contexte comme celui-ci, de façon plus ramassée et avec la bonne intensité. Cela, même s'il justifie son choix de briser le silence par le constat d'un «fiasco» dans la gestion de la crise par le régime ?

Et ce, après sa dernière déclaration, courant mars, à sa sortie d'audience avec le chef de l'Etat, dans le cadre des consultations politiques et citoyennes. A dire vrai, Ousmane Sonko semble ainsi vouloir incarner la place de leader de l'opposition, en l'absence de Me Wade et d'Idy.