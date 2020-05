Sénégal: COVID-19 - «Teranga» et sociabilité sénégalaises à rude épreuve

«Rester chez vous !» «Evitez de sortir de chez vous !» Respecter les mesures barrières avec une distanciation d'un mètre entre les personnes, Porter des masques et éviter les contacts humains...

Telles sont les consignes édictées par les autorités sanitaires pour lutter et enrayer la propagation de la pandémie à Covid-19. Des directives qui ne sont pas sans conséquences dans la société notamment la vie en communauté.

Elles entament également l'hospitalité légendaire («Teranga») sénégalaise, créent des frustrations et alimentent la méfiance réciproque dans les rapports humains au sein des communautés, «l'insociabilité».

Quid de l'obligation du port de masques qui rendent des gens presque méconnaissable ? La «Teranga» sénégalaise sortira-telle indemne de cette pandémie ?

Docteur Abdoukhadre Sanokho, sociologue, pense que non. Pis, selon lui, «la situation de surplace créée par Covid-19 va forcément altérer la sociabilité au sein de la société».

SUSPENSION DES VISITES FAMILIALES, ENTRE VOISINS ET AMIS... : Covid-19 infecte les rapports humains et sociaux

Bouteille d'eau de javel à la main, Daba Diagne essuie avec une éponge la porte principale et toutes les portes de sa maison.

La quinquagénaire et mère de 4 enfants habitant à Liberté 6 Extension, un quartier de la capitale sénégalaise, raconte son quotidien depuis que la pandémie à Coronavirus (Covid-19) s'est déclaré dans le pays, le 2 mars 2020.

«Depuis que les autorités sanitaires ont décliné les consignes pour éviter le virus, et j'ai vu la gravité de la situation, pour protéger ma famille, chaque matin je nettoie toutes les portes avec de l'eau de javel.

Mes enfants ne sortent plus, j'évite tous contacts humains et je ne rends même plus visite à ma famille qui est à Gueule-Tapée, donc à quelques lieux d'ici et où vivent mes petites sœurs.

Ça fait plus d'un mois que je ne suis pas allée là-bas, alors qu'auparavant je ne pouvais pas rester une semaine sans leur rendre visite. Je fuis tout le monde, je deviens même parano. Je me suis presque coupée du monde extérieur depuis que je travaille à la maison.

Même mes voisins, je ne les vois pas», explique la mère de famille. Interpellée sur les conséquences de son comportement, après que le coronavirus, la dame rétorque : «je pense que quand on sortira de cette situation, et j'espère que ce sera pour bientôt, certains comprendrons pourquoi j'avais agi comme ça et d'autres vont peut-être garder des rancœurs envers moi ; c'est la vie.

Mais moi je suis quitte avec ma conscience, tout ce que je fais, c'est pour protéger ma famille et suivre les consignes des autorités sanitaires. Et je veux juste épargner mes enfants et moi de ce virus», se justifie-t-elle.

«MAINTENANT, JE SAIS QUI COMPTE POUR MOI»

«La situation nous dépasse, nous ne savons pas où aller. En plus, personnes ne veut qu'on vienne chez lui, chacun étant un potentiel vecteur du virus.

Tout le monde fuit tout le monde. Les gens qui te sollicitaient pour des évènements n'appellent plus, ils n'appellent même pas pour prendre de tes nouvelles.

Peutêtre qu'ils se disent que s'ils appellent vous allez débarquer chez eux, alors que tel n'est pas le cas. Maintenant, je sais qui compte pour moi et qui ne l'ai pas», narre Sabdou, un batteur de tamtam habitant à la Médina, dans la capitale sénégalais.

«COVID-19 A CHANGE TOUS NOS COMPORTEMENTS, BAFOUILLE CERTAINES DE NOS COUTUMES»

Interdiction des rassemblements, couvre-feu, interdiction des transports interurbains, les lieux de culte (mosquée, églises) fermés puis rouverts depuis lundi dernier, mais avec des restrictions, les frontières fermées, il n'y a plus d'ouverture ou presque sur... les autres pays, pas de visite entre et/ou pour les familles éloignées.

Bref on a plus le temps et la possibilité de partager les joies et les peines comme avant, de donner du réconfort à son prochain dans des moments difficiles, en le soutenant, en venant chez lui pour lui montrer qu'on est à ses côtés.

La pandémie à Covid-19 semble avoir eu raison tout ça. «La semaine passée, ma belle-sœur est décédée. Lors de ses funérailles, je ne reconnaissais personne à cause des masques. Et à un moment donné, des policiers sont venus nous dire de rentrer chez nous.

Je sais que c'est pour notre bien, mais je voulais réconforter mon frère qui a perdu son épouse, lui montrer mon soutien.

Mais, hélas, avec ce virus, il faut être au moins à un mètre d'une personne. Vraiment, Covid-19 a changé tous nos comportements, même certaines de nos coutumes sont bafouillées», tranche Adja Sokhna, 35 ans et habitant à Zac Mbao.

«RESTEZ CHEZ VOUS ; LA PRIORITE, C'EST LA SANTE»

Recevoir chez soi un étranger qui se présente avec le sourire, sans peur ni crainte d'être contaminé, semble maintenant révolu au Sénégal, avec la Covid-19.

Pour Fatou, une étudiante de 25 ans, même si la personne est de la famille ou proche et qu'on ne peut lui dire, en tant que visiteur, «restez chez vous», de peur de créer des problèmes au sein la famille, «la priorité, c'est avoir une bonne santé».

«La maladie nous traumatisme, le vivre ensemble, on gère, tout le monde ou presque respecte les règles. Mais il y a un cousin éloigné qui vit avec nous et qui au début a voulu à chaque fois inviter ses amis pour prendre du thé.

J'ai entendu que ses amis partent pour lui dire qu'il faut que ça cesse, on a demandé à tout le monde de rester chez soi ; donc c'est valable pour tous, y compris tes amis. Vous savez, le Sénégalais a tendance à croire que ce qui est valable pour l'autre, ne l'est pas pour lui.

Donc je lui ai fait comprendre qu'il faut que ça cesse, surtout dans le contexte actuel. Il a compris le message, mais au fond je sais qu'il m'en veut toujours.

C'est ce que lit dans son regard et je sais qu'il en a parlé à sa mère. Mais cela me dérange outre mesure, du moment que c'est pour le bien de tous», dit-elle, sans gêne