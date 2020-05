Gabon: Ngounié - Collision entre un véhicule et un éléphant

L'incident s'est produit au Centre-Nord de la Province de la Ngounié, entre les localités de Yombi et Mandilou, dans le département de Tsamba Magotsi où un véhicule double cabines entre en collision avec un éléphant sortant de la forêt.

Sur les routes isolées de brouhaha de la ville ou entourées de forêt, il est habituel de voir des animaux sauvages prendre possession de la route avec tous les risques que cela implique. Les collisions entre les voitures et les animaux deviennent de plus en plus fréquentes.

Cela s'est démontré récemment dans le département de Tsamba Magotsi. En effet, dans la Ngounié, aux alentours de 19 heures, un véhicule double cabines a percuté un éléphant qui sortait de la forêt. L'animal voulait sans doute traverser la route.

Un incident tragique. Le chauffeur a été gravement blessé et conduit dans une structure médicale de la localité par des "personnes de bonnes foi". Quant à l'éléphant, on a pu observer que celui-ci a perdu une de ses défenses durant ce tragique accident et s'en est allé dans la forêt environnante.

Le drame, s'étant produit dans la zone du parc national de la Waka, a fait intervenir des éco-gardes qui surveillent les lieux. Ces derniers ont lancé des investigations dans le périmètre pour tenter de retrouver l'éléphant blessé, sans suite favorable.

On pouvait observer la présence sur les lieux de quelques cadres natifs de la ladite province. Une chance dans cet incident qu'aucun mort n'est déploré, du moins, pas de perte de vie humaine.