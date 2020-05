Sénégal: Coronavirus - 3 décès en 24h et 2000 cas

2105 cas de Covid-19 enregistrés au Sénégal ! C'est le chiffre de l'horreur perpétré par le virus responsable de la pandémie du coronavirus.

À la date d'hier, mercredi 13 mai, 22 sénégalais ont perdu la bataille face à la maladie à Covid-19 et le cours de sa progression a embrasé 23 départements dont 35 districts sanitaires. L'ennemi ne recule toujours pas. Au contraire !

Faisant le point virologique d'hier, mercredi 13 mai, la directrice de la santé publique et présidente du Comité national de gestion des épidémies (Cnge), Marie Khémèse Ngom Ndiaye a annoncé : «sur 920 tests réalisés, 110 échantillons testés sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,9% ».

Et de préciser: «102 cas sont issus des cas contacts suivis par nos services et 08 cas sont issus de la transmission communautaire».

La patronne du Comité national de la gestion des épidémies (Cnge) a également renseigné sur la répartition des cas communautaires. «03 cas à la Médina et 05 cas à Touba» a-t-elle renseigné.

Et d'ajouter : «40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs, et déclarés guéris», et, «08 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation, 02 à l'hôpital de Fann, 06 à l'hôpital Principal de Dakar». Non sans rassurer sur l'état des patients hospitalisés dans les différents centres de traitements.

Par ailleurs, le seul cas grave interné dans les services de réanimation de l'hôpital régional de Ziguinchor, confirmé à la date du mardi 12 mai, ne figure plus parmi les cas graves déclarés par le communique N°73, du ministère de la santé et de l'action sociale.

Or, les 3 nouveaux décès enregistrés dans la journée du mardi 12 mai, ont eu lieu hors de la région de Ziguinchor. Le cas grave de Ziguinchor, est-il sorti des services de réanimation ?

Est-il transféré à Dakar et pourquoi ? Le ministère de la santé a passé sous le silence les éléments de réponses aux précédentes questions lors du point virologique d'hier mercredi 13 mai.

En outre, au sujet des 03 nouveaux décès enregistrés, les communiqués du ministère de la santé ont informé qu'il s'agit de, «03 hommes, dont deux âgés de 75 ans et un âgé de 69ans».

Le premier demeurant à Touba, «est décédé, hier (mardi 12 mai, Ndlr) à son arrivée au SAU de l'hôpital Matlaboul Fawzeyni», a fait savoir Dr Marie Khémèse Ngom.

Poursuivant, «le second résidant à Ngor, il est décédé mercredi 13 mai à 3h10 (hier, Ndlr) au centre Cuemo de l'hôpital de Fann».

Selon le communiqué N°19 du ministère de santé et de l'action sociale, le 3e décès annoncé est, «un homme âgé de 69ans, habitant à Touba. Il est décédé ce mercredi 13 mai 2020 à 13h45mn au service de réanimation de l'hôpital principal de Dakar».

Au total, le pays a enregistré 2105 cas de malades de Covid 19 à la date d'hier, mercredi 13 mai. 1301 malades sont encore hospitalisés dans les différents centres de traitement.

Si le Sénégal peut se féliciter d'avoir guéri 782 malades de Covid 19 à la date d'hier, 22 personnes atteintes de cette maladie ont succombé et dont la moyenne d'âge est supérieur à la soixantaine.

La capitale reste la région la plus affectée par la maladie et en nombre de décès avec 989 cas de Covid 19 et 13 cas de décès. 05 personnes ont succombé à la maladie à Touba, 02 à Thiès, 01 à Louga et 01 à Ziguinchor.