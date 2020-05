Sénégal: Dr Abdou Khadre Sanokho - «On a véritablement comme l'impression qu'il y a une exacerbation de la crise du contact humain»

interview

Quid de l'obligation du port de masques qui rendent des gens presque méconnaissable ? La «Teranga» sénégalaise sortira-telle indemne de cette pandémie ? Docteur Abdoukhadre Sanokho, sociologue, pense que non. Pis, selon lui, «la situation de surplace créée par Covid-19 va forcément altérer la sociabilité au sein de la société».

La pandémie de Covid-19, imposant des mesures barrières et de restriction, est en train de changer les comportements de Sénégalais. La distanciation qui prend de plus en plus forme, avec le «restez chez vous», ne risque-t-elle pas d'entamer la solidarité sociale au sein des communautés ?

Bon, je parlerais beaucoup plus d'altération de la sociabilité. Pourquoi ? Parce que l'homme est, par essence et par nature, un être social, c'est-à-dire un être en interrelation.

Quand on parle de société, quand on parle d'humanité, c'est parce qu'on parle de relation.

Et aujourd'hui, malheureusement, cette situation-là (Covid-19) a fini de ralentir le moteur des relations interpersonnel entre les citoyens sénégalais, entre les individus au sein de la société. Et, à ce niveau précis, oui, qu'on le veuille ou non, il y a moins de sociabilité charnelle physique.

Peut-être que probablement ça peut être remplacé, ça peut être atténué, si vous voulait, par les réseaux sociaux.

Mais, la question que je me pose tout le temps, c'est qu'ils sont combien les Sénégalais qui peuvent avoir une connexion quotidienne, qui savent aussi utiliser ce genre d'outils... ?

Donc oui, forcément cette situation-là va altérer la sociabilité au sein de la société où on sent une certaine situation de surplace en termes de connectivité sociale, en termes de rapprochement sociale, en termes de contact humain.

On a véritablement comme l'impression qu'il y a une exacerbation de la crise du contact humain. Oui parce qu'en fait, ça existait déjà, mais il me semble que Covid-19 est venu l'exacerber véritablement, l'amplifier.

L'on constate aujourd'hui une sorte de méfiance réciproque, chacun semblant fuir son prochain, suscitant parfois des rancœurs. Quelles peuvent être les conséquences de telles attitudes dans la société et les rapports humains, après Covid-19 ?

Vous parlez de rancœur, mais il faut parler plutôt de frustration.

Effectivement, ça installe un sentiment de frustration parce que cette attitude de méfiance des uns vis-à-vis des autres, cette distanciation que nous adoptons de manière instinctuelle à chaque fois qu'on est en présence d'autrui, pour marquer les gestes barrières comme on dit, c'est antinomique avec les habitudes à l'Africaine et les habitudes à la Sénégalaise bien entendu, même si c'est la situation qui l'impose.

Maintenant, véritablement, le problème, c'est que forcément il y aura des attitudes chez les uns et les autres, surtout en fonction des niveaux d'instructions et en fonction du degré de capitale culturelle des uns et des autres. Vous le faites à quelqu'un qui est très instruit, il ne va pas y voir de mal.

Il va simplement considérer que oui, comme son nom l'indique, c'est relatif aux indications des professionnels de santé qui ont fini d'instruire aux uns et aux autres de respecter ces gestes barrières là. Par contre oui, si vous tombez sur quelqu'un qui n'a pas cette hauteur d'esprit, visiblement ça peut le frustrer. Il peut se sentir étiqueter, marginaliser, rejeter.

Donc, tous ces éléments peuvent aussi ressortir de ça et très vite les gens ne vont pas faire le rapport avec le virus. Ils vont directement faire le rapport avec leur situation sociale où avec leur statut sociale pour dire : «non, ça n'a rien à voir, certainement c'est parce qu'ils ne me considèrent pas trop».

Visiblement, à tous ces niveaux, oui, le Covid-19 a véritablement, en termes de contre coup, secoué le cocotier de la culture sénégalaise, ses fondements, ses soubassements ; cet ancrage socioculturel est en train de s'effriter, mais pas définitivement. Mais il est en train d'être secoué par apport à ce contexte actuel.

L'hospitalité ou la «Teranga» Sénégalaise sortira-t-elle indemne de cette pandémie ?

Le peu qui restait de la «Teranga» Sénégalaise, effectivement, va foncièrement connaître des coups de fouets. Oui, je le pense, surtout. Prenons le cas spécifiquement de ce mois de Ramadan où on parle souvent de «ziara», de visites.

Souvent quelqu'un vous appel, ça nous arrive de vouloir passer, vous faire un petit coucou. Mais, le premier réflexe, ce serait de lui dire : «dommage, mais il va falloir reporter parce que le contexte ne s'y prête pas». C'est valable pour les économies traditionnelles.

Toutes les personnes qui étaient confrontées à des situations de devoir baptiser où bien (se) marier, étaient obligées de restreindre ces cérémonies-là.

Et souvent, ils en sortent avec des critiques assez vertes parce que les gens considèrent que oui, c'est une sorte de manque de reconnaissance, c'est un mépris vis-à-vis de tous ces gens-là.

Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est juste par rapport au contexte. Je préciserais un peu, je dis oui, cette petite épile ou bien cette petite flamme qui illuminerait encore le trop peu de «Teranga» qu'il y avait au Sénégal peut également connaître, si vous voulez, une sorte d'effet extrêmement négatif issu de ce contexte de Covid-19.