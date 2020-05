Sénégal: Le service des urgences du Centre hospitalier régional de Tambacounda touché - 4 médecins et 4 infirmiers contaminés

La commune de Tambacounda serait-elle en passe de devenir le nouvel épicentre du coronavirus ? Tout porte à le croire, dans la mesure où depuis quelques jours, l'on n'enregistre plus de testés positifs du côté de Goudiry. Les 7 nouveaux cas comptabilisés hier, mercredi sont tous de la capitale orientale et de surcroit, des agents de santé.

Le département de Goudiry n'enregistre plus de cas positif depuis quelques jours, même s'il faut admettre que des prélèvements y font défaut du fait de la réticence des populations de Fété Niébé, épicentre de la pandémie jusqu'au moment où nous écrivions ces lignes.

Lundi, la commune de Tambacounda avait enregistré 5 cas dont 2 issus de la transmission communautaire, et les 4 étaient des agents de la santé, un médecin, une infirmière, une aide infirmière et un hygiéniste officiant au service des urgences du centre hospitalier régional de Tambacounda.

Hier, mercredi 13 mai, tous les 7 nouveaux cas sont également des agents du même service des urgences, 3 médecins, 3 infirmiers et un aidesoignant.

Le service des urgences du centre hospitalier régional de Tambacounda est pratiquement «décimé», au total ce sont 4 médecins, 4 infirmiers, 1 aide infirmière, 1 aidesoignant et 1 hygiéniste qui ont été contaminés.

Le médecin chef de région a tenu une réunion d'urgence justement pour trouver une alternative à cette situation.

Et pour que ce service capital d'un établissement de santé qui polarise plusieurs régions et pays ne cesse de fonctionner, d'autres médecins et personnel soignant y seront redéployés, souligne une source digne de foi.

Cette nouvelle donne fait que les populations s'inquiètent et s'interrogent sur un possible bouleversement de perspectives avec la commune qui serait en passe de devenir le nouvel épicentre de la pandémie dans la mesure où, du côté du département de Goudiry, l'on a enregistré hier, 6 nouvelles guérisons.

Les conjectures vont bon train, qui pour réclamer un plan Marshall, et dans les meilleurs délais pour cet établissement de santé, qui pour exiger des conditions de travail beaucoup plus sécurisantes d'autant plus que ces agents de santé vivent parmi les populations.

Au total, la région de Tambacounda compte à ce jour 76 cas de covid 19, et les 13 sont de la commune de Tambacounda avec 11 agents de la santé touchés dans l'exercice de leur fonction. Il y a eu 49 guérisons et 27 patients sont sous traitement.