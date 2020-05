Congo-Brazzaville: COVID-19 - Discussion autour d'une éventuelle reprise de cours

Dans la journée du mercredi 13 mai, le secrétaire technique du Comité multisectoriel de la riposte au Covid-19, le Pr Jean-Jacques Muyembe Ntafum a échangé avec deux personnalités, à savoir le ministre d'Etat, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique (EPST), Bakonga Wilima Willy, et l'ambassadeur de Belgique.

Avec le ministre d'Etat, ministre de l'EPST, Bakonga Wilima Willy, le Pr Jean-Jacques Muyembe Ntafum s'est entretenu pour la troisième fois avec lui autour de l'éventuelle reprise des cours dans les provinces non touchées et touchées par la pandémie du coronavirus en RDC. Le Pr Jean-Jacques Muyembe a également accordé une audience à l'ambassadeur de Belgique en RDC avec qui ils ont échangé sur l'évolution de la situation épidémiologique et la prise en charge du Covid-19 en RDC et sur d'autres questions ayant trait au fonctionnement du Secrétariat technique et à la mission multisectorielle des équipes de la riposte déployées dans les provinces pour s'enquérir de la situation sur place et former les équipes de ces provinces.

S'agissant de la reprise de l'école dans les provinces touchées et non touchées, il y a lieu de dire que le gouvernement devra penser à renforcer les mesures de protection et de sécurité dans les écoles pour que la maladie ne se propage pas. Le lavage des mains avec du savon, par exemple, doit être de mise dans toutes les écoles du pays. Mais la réalité sur le terrain est toute autre.

Dans les écoles où l'eau est une denrée rare, ce geste barrière sera difficile à être respecté par les enfants. Il en est de même de la distanciation sociale. Point n'est besoin de rappeler que dans certaines écoles, les élèves se mettent par quatre sur un banc. D'autres s'asseyent à même le sol. Il est donc important que les autorités puissent étudier tous les mécanismes pour garantir une bonne reprise des cours.