Algérie: Débats, fake news, partages, selfies, stories, challenges, défis, directs - Vous êtes sur Facebook !

Le confinement a fait observer des changements de comportement chez des internautes et, plus particulièrement, sur Facebook, réseau social créé en 2004 par la société américaine de Mark Zuckerberg, également propriétaire d'Instagram et Whatsapp, rachetés respectivement en 2012 et 2014.

Comme partout au monde, la communauté congolaise consacre à l'évidence une large majorité de ses posts et commentaires au coronavirus, où l'interprétation personnelle et la rumeur font souvent loi, à bon ou mauvais escient, pour décrypter l'actualité sanitaire et les ripostes sociales, économiques et politiques qui y sont associées. Facebook fait donc régulièrement l'objet de débats, dans un rôle qui, parfois et hélas, alimente la propagation des fake news et influe négativement sur la sphère publique. Egarés sur la grande toile, l'œil, l'oreille et la raison y perdront souvent leur latin, français ou lingala tant chacun est devenu tantôt expert en médecine, tantôt expert dans l'information, chaque pouce en l'air valant un « like » et légitimant l'audimat.

En dehors de l'info en continu sur Facebook, d'autres tendances se répandent à la façon d'une trainée de poudre pour faire une place au soleil à l'utilisateur. Au selfie, portrait auto-numérique pris sur son smartphone et publié sur le réseau social, on préfère désormais les éphémères « Stories », collection de photos ou vidéos dont la durée de vie est de 24 heures et dont la fonctionnalité a été intégrée au réseau en 2017. Mais la mode est ailleurs à en croire la grande toile où apparaissent de plus en plus fréquemment nombreux challenges ou défis, concept de partages d'une thématique où l'on désigne des amis nominés pour établir une chaîne à partir du thème retenu. Cela va de la publication d'une photo de soi pendant l'enfance, de la couverture d'un livre, d'une pochette de disque.

"Sur Facebook, l'audimat intime devient important. Ainsi, un défi relevé acquiert de la valeur parce qu'il est relayé. Même lorsqu'il s'agit de montrer une photo de soi enfant, le but est de rassembler un audimat. Il y a la volonté de se montrer", résumait, pour France Info, Michael Stora, psychanalyste et membre de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines.

La volonté de se montrer et l'absolu besoin de reconnaissance montent d'un véritable cran dans la multiplication des « Directs ». Autrefois réservés au traitement de l'information par les médias, et comprenant les directs des acteurs du monde politique, économique, social, sportif ou culturel, nous voilà aujourd'hui face à des directs sur le devant de la porte, dans la chambre à coucher ou la salle de bains. La seule urgence pour l'utilisateur est la perception de sa valeur, une faille probable de l'estime de soi suscitant un besoin de reconnaissance auprès de la communauté. C'est peut être une thérapie sauvage pour s'imaginer autrement de ce que l'on est en réalité ou bien encore une démarche narcissique où l'on s'expose publiquement pour voir grandir sa petite personne. Et chacun, après tout, de rester libre de publier, d'aimer, de commenter et de partager. A n'en pas douter, sur Facebook, la star c'est vous !