Congo-Brazzaville: Leslynna Bery - « Une nouvelle ère arrive après le COVID où la vie sera respectée à sa juste valeur »

interview

Ecrivaine congolaise, artiste de scènes et promotrice culturelle, Leslynna Bery, plus connue sous le nom de Lyna de Pepito, nous partage ses regrets et ses espérances face à la crise sanitaire actuelle.

Les Dépêches de Brazzaville : Mme Leslynna Bery, comment appréhendez-vous la vie avec le spectre du Covid-19 ?

Leslynna Bery : Le monde connaît actuellement une crise sanitaire sans précédent, causée par un virus mortel. A cause de cette pandémie du Covid-19, je peux dire que le monde tourne actuellement au ralenti, nous sommes obligés de nous enfermer afin d'éviter toute contamination et prolifération de la maladie. Moi, j'utilise tout ce temps libre à l'écriture, j'ai aussi plus de temps à consacrer à ma famille. Et avec mon équipe, enfin ceux qui peuvent se déplacer à pied, nous réalisons des tournages de vidéos très courtes sur la sensibilisation au Covid, l'obligation du port de bavette et autres mesures barrières et sur les difficultés que rencontrent les gens pour surmonter cette crise sanitaire.

*L.D.B. : L'annulation des activités culturelles ouvertes au public a certainement bouleversé votre agenda, comment comptez-vous vous rattraper lorsque la vie reprendra le cours normal ?

L.B. : Je suis encore sous le choc, après l'annulation de toutes les activités importantes au niveau mondiale. Notre association culturelle travaille depuis l'année passée en étroite collaboration avec une compagnie théâtrale basée à Kinshasa nommée théâtre de Marconte, spécialisée dans le conte et la marionnette. Ayant donc initié un festival de théâtre d'improvisation en milieu scolaire dont j'étais membre du jury et formatrice en mars 2019 à Kinshasa dans la commune de la Gombe, il était question, pour cette année, que le lycée français Antoine de Saint-Exupéry se joigne aux écoles participatives de Kinshasa pour l'animation de ce festival. Mais, à cause de la pandémie, le rendez-vous a été différé. Dès que les autorités publiques annonceront la réouverture des écoles et des entreprises culturelles, nous fixerons une date pour terminer le match d'impro avec les finalistes des écoles en compétition.

L'association culturelle Minawa-Arts qui avait prévu plusieurs activités pour cette année 2020, entre autres son festival annuel Bimoko qui devrait se dérouler du 3 au 7 juillet 2020 a été contrainte de l'annuler tout simplement. Ce festival de contes et de danses du patrimoine, ayant pour but le vivre ensemble, la communion fraternelle autour du feu et le partage de vin de palme, de la cola, etc., actuellement n'a plus sa raison d'être puisque nous n'avons plus, pour des raisons de santé préventive, le droit de saluer, d'embrasser, de s'asseoir proche de quelqu'un. Voilà pourquoi en ma qualité de présidente de l'association culturelle Minawa-Arts, j'ai décidé le report de cette activité pour l'année 2021, qui promet si tout revient à la normale, être explosive, inédite en ce sens que j'ai déjà reçu des demandes massives de l'étranger à y participer

L'année prochaine, nous espérons avoir au moins cinq pays étrangers au Bimoko. Nous sommes en train de revoir aussi les dates pour permettre une mobilité des artistes à coût réduit, car au mois de juillet les prix de billet sont à la hausse et cela démotivent plusieurs collaborateurs d'Europe, d'Asie et d'Amérique à y participer. Et puis personnellement, je devrais me rendre en mars au salon du livre de Paris, à la foire internationale d'arts contemporains et à une table ronde entre écrivains. Tout a été reporté à 2021.

*L.D.B. : Quel conseil pouvez-vous donner à d'autres artistes avec qui vous partagez un sort commun ?

L.B. : Enfin, tout cela c'est la vie. En tant qu'artiste et promotrice culturelle, je peux dire qu'actuellement, c'est dur pour tout le monde. Et j'exhorte mes confrères du Congo et d'ailleurs de ne pas se décourager, laissons le temps au temps, même si la situation semble nous dépasser. En ces temps durs, c'est le moment de mettre notre imagination et nos différents talents en exergue. Réfléchissons, créons, innovons, une nouvelle ère arrive après le Covid où la vie sera respectée à sa juste valeur, je pense que nous avons tous compris qu'elle ne tient qu'à un fil.