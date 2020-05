Congo-Brazzaville: COVID-19 - Le ministre de la Santé sensibilise à la pandémie à Matadi

Le Kongo central a recensé déjà cinquante-cinq cas positifs. Et la tendance est à la hausse. Il faut alors renforcer la communication pour permettre aux habitants de cette province, surtout ceux de la ville portuaire de Matadi où les premiers cas ont été rapportés, d'adopter des comportements pouvant freiner la propagation de cette maladie.

Le ministre de la Santé, le Dr Eteni Longondo en séjour à Matadi a édifié, le mercredi 13 mai, les habitants de cette ville contre le Covid-19. A Matadi, le patron de la santé conduit une délégation composée de l'Incident manager de la riposte au Covid-19, le Pr Steve Ahuka Mundeke et le chargé du bureau de l'OMS en RDC, le Dr Amédée Prosper.

perché sur un véhicule et mégaphone en main, Eteni Longondo a invité la population de la ville de Matadi au respect des gestes barrières, à savoir se laver les mains régulièrement avec du savon ou utiliser une solution hydro-alcoolique, tousser ou éternuer dans le coude du bras, respecter la distanciation sociale d'un mettre ou plus, porter le masque quand on est en public. En cas de maladie, appeler les équipes de la riposte pour une prise en charge

Au cours de cette mission de terrain, Eteni Longondo a remis au gouverneur de la province, Atou Matubuana, du matériel et des médicaments destinés à la lutte contre le Covid-19 dans cette province. La dotation du gouvernement comprend notamment cinquante lits et cinquante matelas et un don de l'OMS, constitué de dix motos, de carburant, de dix pulvérisateurs, de quinze kilos de chlore et de médicaments essentiels. Ces dons permettront à l'équipe provinciale de la riposte du Kongo central de renforcer la surveillance épidémiologique, la recherche active des cas et des contacts et le prélèvement des échantillons pour leurs analyses au laboratoire à Kinshasa. Ils serviront également à la prise en charge des patients atteints du nouveau coronavirus dans cette province.

Bien avant, le ministre de la Santé et toute sa délégation ont visité quelques formations sanitaires de la ville de Matadi, parmi lesquelles la maternité de la SCTP (ex-Onatra), l'Hôpital Nso a Salasani, au quartier hygiène dans la commune de Matadi, où est érigé un centre de traitement Ebola, ainsi que l'Hôpital général provincial de référence de Kinkanda. A l'étape de l'Hôpital de Kinkanda, le ministre Eteni Longondo a posé un acte de générosité en aidant quelques malades retenus par manque de moyens financiers pour honorer leurs factures afin de sortir de l'Hôpital.