Congo-Brazzaville: Numérique - Congo Business et 10 000 Codeurs s'associent pour booster l'émergence de l'écosystème tech congolais

Le réseau international Congo Business Network et l'association 10 000 Codeurs ont signé un accord de partenariat pour travailler sur des projets communs afin de booster l'émergence de l'écosystème tech de la République démocratique du Congo.

« Nous sommes ravis de développer ce partenariat avec 10 000 Codeurs. Douglas Mbiandou apporte une vaste expérience dans la tech et un large réseau de contacts en Europe et en Afrique. Ce sont les expertises pointues dans le numérique et les relations solides dans le monde des affaires dont nous avons besoin pour construire un écosystème tech congolais de demain », a déclaré Noel K. Tshiani, fondateur de Congo Business Network et président de Agere Global, une société de conseil en investissement et stratégie commerciale basée à New York City.

Pour Douglas Mbiandou, fondateur de 10 000 Codeurs et président de OBJIS, un centre de formation en informatique, c'est l'occasion de mettre son réseau d'experts du numérique au service de l'économie congolaise. Un challenge qui devient possible car Noel K. Tshiani a su fédérer à travers ce réseau d'affaires international les startups tech à fort potentiel de la scène congolaise. « Nos experts ont hâte de mettre leur expérience dans les métiers tels que le développement d'applications Web et mobile, le test, la cybersécurité, l'agilité, l'expérience utilisateur, le design thinking et le marketing digital, sans oublier les technologies du futur telles que la blockchain, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, la big data, les drones et la réalité augmentée au service de l'écosystème tech congolais », a-t-il affirmé.

Membre du comité « Numérique pour l'éducation, l'employabilité et l'insertion professionnelle » de l'Organisation internationale de la Francophonie, l'ONG 10 000 Codeurs fédère un réseau de plus de deux cents experts afin de former et insérer de 2015 à 2025 plus de 10 000 jeunes (18-35 ans) du continent africain dans les métiers du numérique, en vue de faire émerger une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique.

Plus que des futurs professionnels du numérique, 10 000 Codeurs prépare les entrepreneurs et les leaders de demain car l'Afrique a besoin d'avoir une jeunesse décomplexée, consciente de son potentiel, possédant une intelligence émotionnelle et sociale, et maîtrisant les codes de l'entreprise.

De plus, trois cents jeunes ont été accompagnés à ce jour au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Congo-Brazzaville et en Guinée vers le métier de développeur d'applications Web et mobile. Et 76 % des bénéficiaires ayant terminé le cursus de formation ont été insérés dans le marché du travail.

Congo Business Network est un réseau d'affaires international des entrepreneurs congolais dont la mission est de connecter les entrepreneurs congolais afin de les propulser dans les médias pour parler de leurs parcours et leurs solutions dans les secteurs tels que la tech, l'agriculture, l'énergie, l'éducation et la santé.

Le réseau assiste également les entrepreneurs à trouver des partenaires commerciaux et des investisseurs privés et institutionnels dans la diaspora et au Congo pour booster la croissance et la réussite des startups congolaises. Parmi les startups tech majeures congolaises figurent Tinda, eMart.cd, MaxiCash, Eteyelo Services, Onboard, Muska, Ebutelo, Fly243.com et Mwinda Technologies.