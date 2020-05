Afrique de l'Est: Le pays participe à la réunion du COMESA

Khartoum — Le Soudan a participé à la réunion ministérielle extraordinaire des ministres du commerce du COMESA via la vidéoconférence jeudi matin.

Le but de la réunion était d'approuver le rapport de la réunion extraordinaire du Comité gouvernemental tenue le 12 mai et a formulé des recommandations sur les lignes directrices pour la circulation des biens et services à travers la région du COMESA pendant la pandémie du Coronavirus.

Le ministre de l'Industrie et du Commerce, chef de la partie soudanaise à la réunion M.Madani Abbas Madani s'est adressé à la réunion, appréciant le rapport du comité gouvernemental, expliquant les mesures prises par le gouvernement du Soudan pour lutter contre la propagation du virus et ses efforts pour fournir des biens, des aliments et des médicaments en ouvrant des procédures d'exportation et d'importation, en ouvrant des passages et en fixant des exigences sanitaires pour le passage des biens et des services.

Le ministre a salué les propositions du COMESA de réduire de 10% les contributions des États membres au budget de l'organisation pour cette année et de les utiliser pour lutter contre la pandémie Corona dans les pays de la région au niveau national.