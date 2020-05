Ile Maurice: COVID-19 - Protéger l'emploi des Mauriciens par des mesures exceptionnelles

communiqué de presse

Lors de son intervention à l'Assemblée nationale hier sur le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill, le ministre du Travail, du Développement des Ressources humaines et de la Formation, M. Soodesh Callichurn, a assuré la population que les amendements présentés sous le nouveau projet de loi ont pour objectifs de sauvegarder un maximum d'emplois et de donner les outils au gouvernement pour faire face à la situation de crise, due à la pandémie de Covid-19.

Plusieurs changements sont ainsi prévus au Workers' RightsActpour, notamment, encourager le télétravail sans préjudice aux conditions actuelles des employés, et pour étendre la flexibilisation du temps de travail à un plus grand nombre. Cette dernière mesure devrait favoriser l'adaptation des espaces de travail aux strictes règles d'hygiène et de distanciation.

Rappelant les dispositions rapides, décisives et audacieuses mises en place pour contrer la propagation de la pandémie à Maurice, M. Callichurn a,de même,souligné la nécessité de mettre en œuvre des dispositifs exceptionnels pour faire face, de manière efficace, à des circonstances exceptionnelles de crises sanitaire et économique. Il a précisé que les amendements proposés, qui ne remettent pas en question les droits des travailleurs, sont essentiels pour surmonter le ralentissement conséquent des activités, en particulier, dans les secteurs industriel, touristique, du textile et de la construction.

Le ministre a donné l'assurance que les amendements apportés par le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill au Workers' Rights Act et à l'Employment Relations Act sont temporaires et les clauses précédentes seront rétablies aussitôt la fin de la pandémie et une normalisation de la situation. Parmi ces amendements :

Ø Un délai supplémentaire est accordé aux employeurs pour leur participation au Portable Gratuity Fund. Toutefois, les travailleurs qui prennent leur retraite ont droit à la totalité de leur indemnité de départ à la retraite, calculée sur les années d'ancienneté.

Ø La suspension de la night shift allowance - compensation pour le travail de nuit, qui permettra une réaffectation des ressources financières en vue de la survie des entreprises et la préservation de l'emploi. Néanmoins, les employeurs sont invités à organiser les équipes sur une base de rotation équitable.

Ø La compensation des heures supplémentaires par des temps libres payés. Toutefois, si les employeurs n'ont pas accordé de temps libres payés à leurpersonnel, ils devront verser une rémunération pour le travail supplémentaire.

Ø Les employeurs pourront retenir 15 jours de congé annuel pour une période de 18 mois à partir du 1e juin 2020 au 21 novembre 2021. Les travailleurs qui ont été en première ligne pendant la période de couvre-feu auront droit à leurs 20 jours de congé annuel pour la période de janvier 2020 à décembre 2020.

Ø Le remboursement de l'assistance financière accordée par le gouvernement en cas de licenciement abusif. Les employeurs serontaussi tenus de payer les indemnités de licenciement correspondant à trois mois de salaire par année d'ancienneté.

Le ministre a lancé un appel à la compréhension des travailleurs afin qu'ils tiennent compte des raisons derrière la mise en œuvre de ces amendements. « Je suis convaincu que ces sacrifices faits dans ces temps exceptionnels nous aideront certainement à nous rassembler en tant que nation afin de sauver les emplois et parvenir, avec succès, à traverser cette crise » aaffirmé M. Callichurn.

