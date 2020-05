Algérie: L'Etat œuvre pour améliorer le réseau de distribution du lait et de la lutte contre la spéculation

Tipasa — Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Cherif Omari, a affirmé, jeudi à partir de Tipasa, que l'Etat œuvre en vue de l'"amélioration régulière " du réseau de distribution du lait et de "la lutte contre la spéculation".

"Nos services œuvrent, dans le cadre de la coordination gouvernementale, à l'amélioration du réseau de distribution du lait (dont le prix est soutenu) et la garantie de son acheminement au consommateur, notamment les personnes au faible revenu", a indiqué le ministre, durant une visite de travail et d'inspection dans la wilaya.

Il a fait part, à ce propos, de la mise en échec d'une opération de détournement de plus de 6000 litres de lait, par un distributeur à Alger, où ce volume de lait a été saisi, avec l'engagement de poursuites judiciaires contre la personne impliquée dans cette affaire.

Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a affirmé, en outre, la coordination entre ses "services et ceux d'un nombre de secteurs concernés, dont le Commerce, de concert avec les walis de la République et les corps sécuritaires" en vue, a-t-il dit, de "mettre un terme à la spéculation", considérant que lait est "une denrée alimentaire de base soutenu par l'Etat, au profit des catégories fragiles de la population".

Le ministre, qui était en visite à ce complexe intégré, a soutenu qu'il s'agit là d'un "modèle en matière d'investissement dans la filière d'élevage de vaches et de production laitière", et que l'"Etat œuvre à encourager et à soutenir ce type de projets. L'objectif étant la consécration de la sécurité alimentaire, après la réduction de la facture d'importation, et partant s'orienter vers l'exportation", a expliqué M.Omari.

Outre d'autres expériences dans la production de la farine et des cultures maraichère et d'agrumes dans la Mitidja, le ministre a exprimé l'engagement de l'Etat à "soutenir et encourager ce type de projets intégrés, aux plans technique et financier, à travers des programmes de soutien, qui profiteront à différentes régions du pays", a-t-il assuré.

Ajoutant que ces programmes de soutien visent particulièrement la "maitrise de la production de fourrages et de tous les processus de production d'aliments de bétail, grâce au lancement de complexes intégrés sur le modèle de celui de Sidi Rached, pour arriver, à terme, à la constitution d'un réseau national d'élevage de vaches, qui permettra ", selon le ministre d'"arrêter l'importation de vaches et de consacrer une autosuffisance en la matière ".

Néanmoins, la consécration de cet objectif est tributaire "de la mise à profit de l'intelligence collective, des dossiers des jeunes, des compétences nationales et du soutien des investissements dans les matières premières ", a-t-il estimé.

Il a souligné, entre autres, la facilitation des déplacements des agriculteurs et des vendeurs de légumes et fruits, de façon à "permettre de préserver la dynamique de production, et partant assurer la disponibilité sur les marchés, tout en garantissant une bonne gestion de cette conjoncture sanitaire sensible", a-t-il observé.