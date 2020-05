Algérie: COVID-19 - Le port de masque par les commerçants "obligatoire" dès dimanche

Oran — Le port du masque par les commerçants sera "obligatoire" à partir du dimanche prochain, a annoncé jeudi le ministre du Commerce, Kamel Rezig, lors d'une visite d'inspection et de travail qu'il a effectué à Oran.

"Nous avons instruit le directeur du commerce de la wilaya d'Oran de consacrer la journée de samedi prochain à la sensibilisation sur l'obligation du port du masque, en vigueur à partir de dimanche prochain pour tous les commerçants, employeurs et employés", a indiqué le ministre dans une déclaration à la presse, à l'issue de sa visite à Oran, précisant "qu'une sanction de fermeture d'un mois pour tout manquement à cette mesure".

M. Rezig qui s'est rendu dans une usine de production de linge de maison à Oran, confectionnant des bavettes destinées à la distribution gracieuse, a salué les efforts qu'elle entreprend dans le cadre de la solidarité, tout encourageant son staff à augmenter les capacités de production pour satisfaire la demande locale en la matière et la commercialiser à un prix raisonnable.

Le ministre a estimé que "le bénévolat a une limite et en tant que producteur qui dispose de la matière première et le savoir faire, le gouvernement vous encourage à se spécialiser, le temps de cette période de crise sanitaire, et même au-delà, à produire davantage de bavettes".

Cette unité dispose d'une capacité de production entre 100.000 à 200.000 bavettes par semaine, selon les explications fournis à M. Rezig, qui s'est engagé à accompagner et à encourager tous les producteurs dans ce créneau.

Auparavant, le ministre s'est rendu au marché des fruits et légumes du secteur urbain Sidi El bachir (ex Plateaux) au centre de la ville d'Oran, où il s'est enquis des prix et de l'organisation de cet espace commercial, de même qu'il a visité le supermarché "Ardis", dans la commune de Bir El djir où il s'est dit satisfait de la disponibilité des produits et au rapport qualité/prix.

Le ministre du Commerce a, par ailleurs, honoré cinq (5) agents de contrôle, lors d'une réception organisée à la résidence "El Bahia".

Il s'agit de cinq inspecteur principaux de contrôle, relevant des directions régionale d'Oran et de Saïda, qui ont été agressés lors l'exercice de leurs fonctions par des commerçants dans les wilayas de Mascara, Aïn Témouchent et Sidi Bel Abbes.

Des plaintes ont été déposées aussitôt devant la justice contre ces commerçants indélicats pour agression contre des agents de contrôle de commerce durant l'exercice de leurs missions.