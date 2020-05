Seychelles: L'interdiction de deux ans pour les navires de croisière aux Seychelles est comprise par les entreprises

Une interdiction de deux ans des navires de croisière par le gouvernement des Seychelles a été saluée même par les secteurs de la société de la nation insulaire qui dépendent de l'arrivée des touristes pour leur subsistance, bien que certaines entreprises disent que la décision entraînera une période économique difficile.

Le ministère du Tourisme, de l'Aviation civile, des Ports et de la Marine a déclaré que l'interdiction fait partie des mesures visant à prévenir et à minimiser l'impact d'une autre épidémie de COVID-19 dans le pays.

Lors de l'annonce des mesures la semaine dernière, le ministre Didier Dogley a déclaré que l'interdiction prend effet immédiatement et durera jusqu'à la fin de 2021.

Selon M. Dogley, la mesure est conforme à l'Organisation mondiale du tourisme, qui est l'institution spécialisée des Nations Unies chargée de promouvoir un tourisme responsable, durable et accessible à tous.

«La Seychelles Ports Authority apprécie le fait que le gouvernement ait pris une décision prudente pour atténuer l'impact que COVID-19 pourrait avoir à moyen terme. Il convient de noter que l'industrie des croisières a été un catalyseur majeur par lequel le COVID-19 s'est propagé à travers le monde », a déclaré jeudi le directeur général de l'autorité à la SNA.

Ronny Brutus a ajouté que la décision aura un impact sur les sources de revenus de la Seychelles Ports Authority (SPA), "mais il est important de reconnaître le fait que le facteur de risque d'une résurgence du COVID-19 aux Seychelles l'emporte de loin sur le coût d'opportunité de ne pas avoir des escales de croisière dans le port pour les deux prochaines années. »

M. Brutus a déclaré que le port Victoria reste la seule porte d'entrée de l'économie et que le gouvernement ne peut pas se permettre de compromettre ce point de transit stratégique pour le commerce qui relie l'industrie maritime des Seychelles au reste du monde.

Le chef de la direction a ajouté que «le port Victoria a remporté plusieurs distinctions en tant que meilleur port de croisière de l'océan Indien et détient actuellement ce titre».

«Dans le contexte des escales aux ports de croisière, les perspectives mondiales de l'industrie indiquent que le secteur des croisières devra endurer une trajectoire de reprise très lente qui dépend fortement d'un moyen fiable et efficace pour lutter contre la pandémie de COVID-19. C'est avec optimisme que l'Autorité des ports des Seychelles regarde au-delà de la restriction de deux ans, vers des saisons de croisière plus lumineuses et plus sûres par lesquelles toutes les parties prenantes associées à cet aspect intéressant de l'industrie touristique pourraient rebondir plus fort et plus résilient », a conclu M. Brutus.

Le ministre Dogley a expliqué que depuis que la pandémie de COVID-19 et les mesures mises en place pour limiter sa diffusion pèsent lourdement sur le secteur du tourisme, le gouvernement a pris plusieurs mesures, notamment financières, pour assurer la survie des entreprises liées au tourisme et rester à flot pendant les difficultés du COVID-19 jusqu'à ce que l'industrie du tourisme reprenne.

Mais quelles implications cette interdiction signifie-t-elle pour d'autres entreprises aux Seychelles - 115 îles de l'océan Indien occidental?

Le directeur général des fondations du National Botanical Gardens a déclaré que la décision était compréhensible. Raymond Brioche a déclaré à la SNA que les jardins - qui accueillent de nombreux visiteurs pendant la saison des bateaux de croisière - devront trouver des alternatives pour générer des revenus. M. Brioche a ajouté que la fondation devra être innovante et créer d'autres activités.

Le chef d'une entreprise de location de bateaux a offert une réaction plus sombre à l'interdiction des bateaux de croisière.

«C'est très très, très, très mauvais pour nous les charters de bateaux car notre activité dépendait beaucoup de la saison des bateaux de croisière. Soixante-quinze pour cent de nos revenus provenaient des croisières, le reste provenait d'autres visiteurs », a déclaré Lydia Bastienne de Mamila Boat Charters.

Mme. Bastienne a ajouté que bien qu'il n'y ait aucun moyen de contourner l'interdiction avec la pandémie qui fait toujours rage dans le monde, ils doivent voir dans quelles autres activités se lancer "mais c'est difficile car les entreprises font plus ou moins la même chose".

Paquerette Lablache, spécialisée dans les vêtements tropicaux et les curiosités, a déclaré que les entreprises n'auront qu'à s'adapter du mieux qu'elles le pourront à la situation.