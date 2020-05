Gabon: Brake célèbre Mackjoss sur les 93.5 FM

La radio Gabonews FM par son émission " le réveil 93.5 " a célébré Mackjoss en la présence de son fils, Brake Mackaya.

Le 17 Avril 2018 Mackjoss nous a précédés dans l'au-delà. Pour rendre hommage à ce géant, nous avions à l'époque, publié un article qui se concluait en ces termes : « Le baobab est tombé mais ses racines continueront à nourrir le sol pour toujours ». Dans la suite de cette idée, Gabonews continue de rendre hommage à l'illustre disparu. Ce jour, Gabonews FM a célébré l'artiste en compagnie d'une des branches du Baobab, Brake Mackaya.

Durant l'émission, Brake a parlé de Mackjoss ( l'artiste ) et Jean Christian Mackaya ( le père ). L'artiste était celui que nous avons tous connu à la télé et dans les prestations avec la bonne humeur qu'il dégageait. Le père était beaucoup plus introverti dans sa vie de tous les jours. Passant ces journées à faire du bricolage : « Papa, passait les journées à faire du bricolage. Il avait toujours quelque chose à clouer ... », nous informe le fils Mackaya.

Étant très proche de son père, Brake est un témoin oculaire. Il a profité de son passage sur les ondes de Gabonews pour nous raconter pas mal d'histoires. On a par exemple appris que le fils de Mackjoss a été bercé par la musique du mythique orchestre dénommé Massako. Cet orchestre dont Mackjoss était membre ainsi que feu Nono Michima. On comprend mieux pourquoi sa musique est acoustique et mélodieuse.

Après une heure d'émission, nous nous sommes séparés en dansant sur un titre de Mackjoss. Brake nous a appris le mythique pas de danse de son père.