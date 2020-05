Cameroun: Nyangono du Sud oublié en Chine

Pourquoi le Premier ministre Dion Ngute tarde-t-il à organiser le rapatriement de Nyangono du Sud de la Chine vers le Cameroun ?

Le 1er mai dernier, dans une vidéo diffusée sur sa page Facebook, Nyangono du Sud officiel, le chanteur affirme que sa maman Chantal Biya «a déjà supplié » afin que le nécessaire soit fait. Mais, «comme le chef du gouvernement a trop de travail, il se peut qu'il ait oublié. Mes Nyangonistas. Pardon rappelez-lui que nous sommes coincés en Chine et que nous souffrons beaucoup », implore le père du Foupe-Fap. Pour Moustik karismatik, un membre du staff du chanteur, ce dernier dédramatise son exil forcé avec le brin d'humour qu'on lui connait.

Depuis le début de l'épidémie du coronavirus, des centaines de Camerounais dont des étudiants, des touristes et des opérateurs économiques sont coincés en Chine.

Selon Mista Promo, le manager de Nyangono du Sud, le chanteur est en Chine depuis au moins deux mois. Il se trouve précisément à Jinhua, un centre de commerce agricole important. Il s'y est rendu pour des besoins personnels, mais également pour le tournage du vidéogramme de Foupe-Fap Shaku Shaku, sa nouvelle chanson. Une chanson qui selon lui, est un mix d'ambiance et de vapeur pour donner beaucoup d'amour aux Camerounais. Dieu seul sait si nous en avons besoin. Le show s'annonce dont "dévastatrice", pour emprunter au langage de l'artiste. Si Nyangono du Sud essaye ainsi de rassurer ses fans à travers ses vidéos, il leur fait également part des contraintes relatives à son exil forcé en Chine.

En plus des frais d'hôtel qu'il n'arrive plus à payer, il doit également s'accommoder à l'alimentation chinoise essentiellement composée de végétaux et de céréales. « Je n'arrive pas à piquer le riz avec deux bâtons. Quand je veux manger avec les mains, on me chasse du restaurant », regrette Nyangono du Sud, avant de scander son cri de guerre habituel : Wayaye Wayayouille. Il en a d'autres comme, Aggiornamento, Foupe- Fap, On the mix, Ça a déjà commencé... Sacré Nyangono du Sud qui, pour une fois porte un gant en latex noir en lieu et place de son légendaire gant blanc. En attendant de retrouver ses fans, il apprend le Chinois et l'art divinatoire. Dans une autre vidéo, on le voit interroger ses cauris sur l'éventualité d'emprunter la voie maritime.

Nyangono du Sud se dit passionné de musique depuis sa tendre enfance. Sa cohabitation avec un chanteur de bol le motive à s'exprimer. Il a comme arme son humour, son style vestimentaire emprunté à celui de Mickael Jackson et ses entrées fracassantes sur la scène. Lors d'un mariage, il est carrément entré dans la salle à cheval. On lui doit des titres comme Foupe-Fap, Enfant soulard...

Toutefois, si Nyangono du Sud ne fait pas l'unanimité dans le milieu musical, il est un bon commerçant. Depuis 30 ans, le quinquagénaire tient des magasins de vente de batteries de cuisine au Cameroun. Le plus célèbre d'entre eux se trouve au Marché central de Yaoundé.