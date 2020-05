Ile Maurice: COVID-19 - Le gouvernement proposera une période moratoire de six mois pour le paiement du loyer

communiqué de presse

Le gouvernement proposera une période moratoire de six mois pour que les locataires s'acquittent de leur loyer, avec des facilités de paiement, jusqu'en décembre de l'année prochaine.

Cette annonce a été faite par le ministre du Logement et de l'Aménagement du Territoire, M. Steven Obeegadoo, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, lors des débats sur le projet de loi,Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill.

Le ministre a donné l'assurance aux locataires que les dispositions légales nécessaires seront mises en œuvre pour que ce non-paiement ne soit pas traitéen tant que rupture de contrat entre propriétaire et locataire, comme c'est le cas actuellement.

Selon M. Obeegadoo, le gouvernement fait de son mieux face à un ennemi invisible et, Maurice a remporté la première phase de cette pandémie avec aucun cas répertorié sur ces 18 derniers jours. Nous avons réussi à aplatir la courbe, a déclaré le ministre, tout en ajoutant que Maurice fait mieux, comparé aux pays tels que Singapour, le Royaume-Uni et les États-Unis d'Amérique, un fait reconnu par la presse étrangère et les universités de renom.

La stratégie du gouvernement, a-t-il dit, est tout d'abord axée sur la protection des plus vulnérables, un système de santé efficace, une surveillance rapprochée, une communication structurée et la coopération de la population. Il a appeléles membres de l'opposition à être responsablescar le pays se trouve dans une situation jamais connue auparavant. Il a conclu en soulignant que le gouvernement veillera à la sécurité de la population et créera les bonnes conditions pour la reprise économique du pays le plus tôt possible.