Ile Maurice: COVID-19 - La collaboration des citoyens nécessaire face à la crise actuelle

communiqué de presse

Le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill et le Quarantine Bill visent à aider le gouvernement, en collaboration avec chaque citoyen, à travailler pour traverser cette période difficile.

Le ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Nandcoomar Bodha, a fait cette déclaration, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale à Port-Louis, lors de son intervention sur le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill et le Quarantine Bill.

Le ministre a indiqué que le Covid-19 (Miscellaneous Provisions) Bill offrira le cadre légal approprié pour assurer une réouverture par étape de l'économie. Selon lui, en dépit de l'incertitude créée par le Covid-19, le gouvernement et chaque citoyen doivent prendre leurs responsabilités en vue de sortir le pays de la crise actuelle. La solidarité est indispensable, a-t-il ajouté, et à cet égard, il a appelé les grandes entreprises à renoncer à verser des dividendes afin de partager le fardeau des travailleurs.

Le projet de loi, a-t-il souligné, est conçu pour soutenir les travailleurs et les personnes les plus vulnérables de la société. « Tout travailleur devrait être en mesure de conserver son emploi ; ce que le gouvernement entend garantir », a fait ressortir M. Bodha. Ainsi, le Wage Assistance Scheme, mis en place pendant le couvre-feu sanitaire, a démontré la volonté du gouvernement de soutenir les travailleurs.

Rappelant que pendant le confinement, le gouvernement avait pris des dispositions pour transporter par avion quelque 1 000 tonnes de fournitures médicales depuis Pékin, Guangzhou, Hong Kong et la Corée du Sud, il a signalé, que Maurice, à ce jour, dispose de millions de comprimés de chloroquine et un nombre suffisant de tests pour le public. Il a donné l'assurance que la priorité du gouvernement reste la sécurité et la santé de la population.

En ce qui concerne les Mauriciens à l'étranger qui veulent revenir au pays, M. Bodha a affirmé que le rapatriement doit être fait de manière ordonnée. Il a précisé que le pays dispose de centres de quarantaine et de traitements adéquats pour mener à bien cet exercice. De plus, des vols vers Londres, Paris, Mumbai et Chennai sont prévus, tandis que d'autres sont planifiés vers Madagascar et l'Australie pour ramener les compatriotes bloqués dans ces pays. Des solutions devront aussi être trouvées pour que les membres d'équipage mauriciens des navires de croisière puissent retourner au pays, a déclaré le ministre.