Ile Maurice: COVID-19 - La population invitée à faire preuve de solidarité pour réussir la reprise économique

communiqué de presse

Il incombe à chaque citoyen de faire preuve de solidarité pour que l'économie mauricienne puisse redémarrer à travers une reprise stratégique des activités sociales et économiques.

Cet appel à la solidarité pour faire face à la situation inédite et sans précédent, due à la pandémie du Covid-19, a été lancé par le ministre du Transport routier et du Métro léger, M. Alan Ganoo, aujourd'hui, lors de son intervention à l'Assemblée nationale sur le COVID-19 (Miscellaneous Provisions) Bill et le Quarantine Bill.

« L'économie mondiale est en train de s'écrouler et même les pays modernes et plus avancés ne sont pas à l'abri des effets néfastes causés par le Covid-19 », a fait ressortir M. Ganoo. Toutefois, a-t-il souligné, la présentation des deux projets de loi, notamment, le COVID-19 (Miscellaneous Provisions) Bill et le Quarantine Bill, témoigne de la détermination sans faille avec laquelle le gouvernement lutte contre cette épidémie.

Le ministre a également mis en exergue les différentes mesures prises par le gouvernement pour venir en aide aux citoyens de toutes les couches sociales pendant le couvre-feu sanitaire. Ainsi, plus de Rs 6 milliards ont été déboursées, malgré les incertitudes économiques dans le monde et à Maurice.

Face au fait que le virus n'est pas encore vaincu, et est toujours présent sur les cinq continents, M. Ganoo a rassuré la population que le gouvernement prend toutes les dispositions nécessaires pour éviter, à tout prix, d'alterner entre le confinement et le déconfinement.

Les arrangements mis en place par son ministère pour assurer que les modes de transports publics puissent accueillir les passagers tout en assurant la sécurité des employés de ce secteur ont aussi été détaillés par M. Ganoo.