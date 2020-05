Mauritanie: Corentin Martins - Les grands rêves du sélectionneur de la Mauritanie

Corentin Martins ne se cache pas. Le sélectionneur de la Mauritanie voit très loin. Et il savoure sa longévité à la tête des Mourabitounes. Depuis 6 ans, il essaye d'apporter sa touche.

« Nous avons décidé d'adopter une approche progressive, en prenant les matches un par un. Il fallait donner confiance aux joueurs, qui ont un grand potentiel, et les aider à faire en sorte qu'ils ne craignent plus l'adversaire « , poursuit-il. « En signant des succès, les joueurs ont gagné en confiance. Avant, on pouvait lire la peur dans leur regard avant les matches mais depuis, ils ont réussi à surmonter ces angoisses. Aujourd'hui, ils entrent sur le terrain avec la détermination de s'imposer« , dit-il à Fifa.

Après une CAN en 2019, l'ancien joueur d'Auxerre rève de Coupe du monde. « Tous les entraîneurs rêvent de la Coupe du Monde, et je veux atteindre cet objectif avec la Mauritanie. Nous allons prendre les choses une par une et faire tout notre possible pour obtenir de bons résultats et terminer en tête de notre groupe. Oui, je rêve de Qatar 2022 » , afirme le Français.