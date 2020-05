Angola: Le Gouvernement appelle à l'unité des familles angolaises contre le COVID-19

Luanda — Les Départements ministériels du Gouvernement angolais souhaitent à toutes les familles angolaises l'unité, solidité et discipline dans la lutte contre le nouveau Coronavirus (Covid-19).

Dans un message conjoint signé par les ministères de l'Action sociale et Promotion de la Femme, de l'Education et Culture, du Tourisme et de l'Environnement, ces départements appellent les familles à être dignes et à promouvoir les bonnes mœurs basées sur l'amour, le dialogue et la compréhension entre leurs membres.

Parvenu jeudi à l'ANGOP, le document met en relief les actions entreprises par le Gouvernement en vue d'améliorer le bien-être, à travers le Plan intégré de développement local et de combat contre la pauvreté, et les Programmes sociaux de transfert monétaire, financés par l'Union européenne (UE) et la Banque mondiale (BM).

Dans le domaine de l'Education, le message invite les familles à profiter du cofinancement pour la transmission des valeurs collectives, telle que la scolarisation des générations futures, étant donné qu'il y a encore du temps pour la convivialité familiale.

Quant au domaine de la Culture, le message indique que la préservation de la Culture, inhérente à la conservation de la biodiversité et de l'écosystème, requière nécessairement l'engagement familial dans la transmission des valeurs.

Instituée par l'Organisation des Nations Unies (ONU), en 1993, la Journée internationale de la famille vise à montrer et élever la conscience des citoyens concernant les questions sociales, économiques et démographiques qui affectent les familles.