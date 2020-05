Soudan: Hamdouk et Faisal pleurent Prof. Al-Tayeb Zain Al-Abidin

Khartoum — Le premier ministre Dr. Abdalla Hamdouk et le ministre de la Culture et de l'Information, M.Faisal Mohamed Saleh pleurent avec plus de tristesse le professeur Al-Tayeb Zain Al-Abidin, écrivain, penseur et professeur de science politique à l'Université de Khartoum.

Prof. Al-Tayyeb Zain Al-Abidin a apporté des contributions de grande valeur dans le domaine universitaire et dans la vie publique, a vécu un croyant et engagé envers les hautes valeurs humaines et nationales et supportant la démocratie et les libertés publiques, et il déclarait la vérité telle qu'il la voyait sans crainte ni peur.