Cote d'Ivoire: Retour du Premier ministre - 105 mouvements s'activent à lui réserver un accueil triomphal

Cent-cinq (105) mouvements, associations membres du club des Amis de Gon Coulibaly se préparent à faire du retour au pays du Premier ministre, une grande fête.

Des responsables de ces mouvements ont, à cet effet, organisé une conférence de presse ce jeudi 14 mai, au siège de AGC TV aux 2-Plateaux, pour situer le cadre de ce qu'ils dénomment « action citoyenne ».

C'est Kalil Ibrahim Konaté, président du Conseil régional du Hambol, par ailleurs coordonnateur de cette action, qui a planté le décor en indiquant : « Cette initiative est portée par des citoyens ivoiriens épris de paix et d'amour.

Elle est prise simplement au nom du Premier ministre pour dire merci à ces millions d'Ivoiriens qui lui ont adressé des messages de solidarité dans l'épreuve qu'il traversait ».

Selon lui, c'est au regard de plus de 3 millions de mails et de 1 700 000 messages reçus par le Premier ministre, des Ivoiriens et Ivoiriennes qui lui ont manifesté un amour profond, qu'ils leur expriment sa gratitude.

« Il n'est pas interdit à des Ivoiriens de s'organiser pour dire merci au nom du Premier ministre à l'ensemble des Ivoiriens qui lui ont souhaité prompt rétablissement et lui ont adressé de gentils mots. Nous nous associons à l'initiative portée par tous ces mouvements », a expliqué le coordonnateur.

Et de profiter de l'occasion pour inviter les uns et les autres à bannir la haine dans certaines situations.

« Il faut indiquer que la haine mortifère qui est véhiculée sur les réseaux sociaux doit être proscrite de notre langage. Cette haine est dangereuse pour notre pays. La politique, ce n'est pas la guerre », a-t-il insisté.

A l'en croire, cet accueil annoncé se fera en application des mesures barrières édictées par le gouvernement.

Charles Gnaoré, président du mouvement Force 2015, par ailleurs président du comité d'organisation, après avoir donné la position du club des amis de Gon Coulibaly, s'est réjoui « de voir le Premier ministre dans une forme resplendissante ».

Et d'ajouter : « Au moment où nous avons des nouvelles rassurantes de Paris, nous, responsables et membres des Amis de Gon Coulibaly, lançons un appel fraternel aux Ivoiriens et Ivoiriennes pour réserver un accueil triomphal au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly », a-t-il appelé.

Selon lui, cet accueil sera une occasion pour les Ivoiriens de témoigner leur affection au Premier ministre, maître d'œuvre de la politique gouvernementale qui a permis de changer qualitativement la Côte d'Ivoire.

« Nous invitons donc les populations à s'associer à cette initiative républicaine et citoyenne, à rester à l'écoute et à demeurer mobiliser. Les précisions sur cet accueil historique leur seront communiquées dans les prochaines heures », a-t-il souligné.

A noter que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly séjourne en France depuis le 3 mai 2020, dans le cadre d'un contrôle médical de routine.

Le mardi 12 mai, le Président Alassane Ouattara, par visio-conférence, a longuement échangé avec lui pour faire le point de la mise en œuvre du Plan de riposte sanitaire et du Plan de soutien économique, social et humanitaire mis en place par le gouvernement pour faire face à la pandémie de coronavirus en Côte d'Ivoire.