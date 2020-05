Cote d'Ivoire: Election à la Fif/Léonce Yacé (Directeur de campagne) - « Sory Diabaté est ce qu'on appelle un capital exceptionnel au service du football ivoirien »

Léonce Yacé est le directeur de campagne de Sory Diabaté dans le cadre de l'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (Fif).

Sur la Radio de la Paix, il a expliqué les raisons de son choix. « Je dirais que je suis à ses côtés parce que c'est quelqu'un qui est caractérisé par une expertise avérée, une expérience riche positive et une humilité », affirme M. Léonce Yacé qui également directeur général de NSIA Banque.

« Ce choix, il est motivé par une raison simple. Sory Diabaté est ce qu'on appelle un capital exceptionnel au service du football ivoirien. C'est une personnalité d'expérience, une expérience qu'il a toujours mise au service du football ivoirien.

Quand on regarde son parcours, on se rend compte qu'il a été joueur, il a été dirigeant de club, il a été responsable de mouvement associatif de club ; avant d'arriver à la Fédération Ivoirienne de Football. Et à la FIF, il n'est pas tout suite devenu vice-président.

Il a été Trésorier général adjoint, il a été secrétaire général. Il a ensuite été 4e Vice-président de ligue Professionnelle de Football ; avant de devenir 1er vice-président, Président de la commission statut de joueur, Président de la commission technique et développement, et Président de la commission sélection nationale.

C'est quelqu'un dont le parcours indique que la maison de verres n'a aucun secret pour lui.

C'est pour cela que je considère qu'il a la capacité de remettre la maison au travail dès le lendemain de son élection.

Et toutes ces raisons font qu'en plus de son humilité, qui le caractérise ; j'ai trouvé chez lui des qualités qui me laissent penser qu'il peut être un excellent Président de la Fif.

D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le penser. Avant moi, des clubs, leurs dirigeants, leurs Présidents ont lancé un appel, invitant Sory Diabaté à se présenter ; et il a considéré qu'il leur devait une réponse positive parce qu'il a beaucoup reçu du football ivoirien. Donc, il était temps qu'il le rende au football en se présentant pour la présidence de la Fif.

Pour me résumer, je dirais que je suis à ses côtés parce que c'est quelqu'un qui est caractérisé par une expertise avérée, une expérience riche positive et une humilité. Tous ces ingrédients feront de lui un très grand Président de la Fédération Ivoirienne de Football. »