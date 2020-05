Sénégal: Coronavirus - La mode et la couture en manque d'étoffe

À l'instar de quasiment toutes les autres activités socioprofessionnelles, le milieu de la mode et de la couture est durement touché par la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19.

En plus d'une large part d'activités qui sont nocturnes, la crise financière consécutive et la léthargie ont compromis la bonne vie de ces sous-secteurs nourris par les strass et les connexions physiques.

Vendredi 30 avril dernier, de grandes célébrités du showbiz mondial se sont associées aux grandes marques de l'industrie de la mode pour un défilé virtuel sur YouTube.

À l'initiative de la journaliste Carine Roitfeld, ex-rédacteur en chef du magazine Vogue, l'évènement « Fashion Unites », qualifié d'ailleurs de show de l'année, était aussi pour collecter des fonds en faveur de la lutte contre la pandémie de Covid-19. L'organisatrice a parlé de « la créativité de la mode » qui vient « au service de la santé ».

Au Sénégal, la situation sanitaire a porté un violent coup au secteur de la mode et de la couture.

Son effervescence et sa créativité en sont tellement atteintes que ce sont elles qui ont besoin de secours. Leurs acteurs avec. « C'est une grosse perte pour ce secteur de l'habillement, de l'artisanat, etc.

À cette période de l'année, les défilés de mode devaient être d'actualité. Beaucoup d'événements ont été déjà annoncés, comme le Dakar Fashion Week, mais sont maintenant annulés », constate tristement Amadou Diop, propriétaire de l'enseigne Da Fashion et vice-président de la Fédération des couturiers créateurs associés du Sénégal.

Il déplore surtout ce contexte qui devait être faste pour les couturiers avec les commandes de la fête de Korité qui dépassaient même les productions, ainsi que les défilés de promotion de leurs créations pour l'évènement socioreligieux. « On perd ainsi 40 % de nos revenus », note Amadou Diop.

Le styliste créateur Mike Sylla affiche, de son côté, une désolation digne. Cette année, son « jeune » Festival Afro Sapiens était inscrit au programme de la Biennale de Dakar, finalement annulée à cause de la pandémie.

Toutefois, l'artiste pluridisciplinaire préfère rester stoïque. « Nous sommes conscients, nous auteurs d'événements, artistes participants et techniciens, que les raisons sanitaires sont plus importantes, également pour les prestataires avec qui nous travaillons », se résigne Mike Sylla, en évoquant le Dak'Art.

Mais ça reste affligeant pour Mike Sylla, en tant qu'« ambassadeur de la culture sénégalaise à Paris ». « Cette année, je devais me rendre à différents évènements parisiens et internationaux pour présenter mes créations et représenter le Sénégal, l'Afrique.

Je suis contraint de reporter mes activités, comme tous les créateurs, et j'espère que nous serons tous présents pour déconfiner et reprendre nos activités », prie l'auteur de la collection « Baïfall Dream ».

Les mannequins au chômage

Le mannequin et modèle Ousmane Diop, alias Osman, regrette aussi l'annulation de grands défilés et d'une période très lucrative.

Selon lui, la crise sanitaire liée au coronavirus et toutes les mesures restrictives qui en résultent sont pour alanguir l'industrie de la mode. « Nous savons tous que les évènements de modes regroupent, en général, beaucoup de monde de diverses nationalités.

Ce sont donc des activités à forte potentialité économique. Tout le monde y perd », fait remarquer Osman, qui est également assistant de direction d'une société d'évènementiel.

Osman relève que c'est aussi une période « un peu difficile » pour les mannequins qui ne vivent que de cette activité. Toutefois, d'après lui, cette tranche constitue la minorité aujourd'hui.

Penda Anne fait partie de cette minorité. Sociétaire de l'agence de mannequinat You Ela, Penda a vu deux de ses contrats être annulés.

Pour l'un, dit-elle, c'est elle-même qui a décliné parce que les conditions de travail ne respectaient pas les mesures barrières. Pour survivre avec la seule activité qui la fait vivre, une réorganisation s'est imposée. « On se rabat sur les shootings.

Là, on cale les rendez-vous dans la journée et essaie au mieux de respecter les recommandations des autorités sanitaires et administratives », confie la jeune mannequin, qui regrette toutefois les défilés, « beaucoup mieux payés ».

Mais pas que cela. Penda regrette aussi le monde de la nuit, les strass et paillettes qui allaient avec l'effervescence nocturne du milieu. « Ça me manque », larmoie-t-elle. Tout le contraire d'Osman, qui dit ne pas être un « habitué de la Nuit ».