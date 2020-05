Sénégal: La fermeture de la Grande mosquée « Ihsaane » de Saint-Louis maintenue

Dans un communiqué, Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé réaffirme, ce 14 mai, le maintien de la suspension des prières rituelles et celle du vendredi à la grande mosquée Ihsaane sise au quartier Sud de Saint-Louis ainsi qu'à la Zawiya Serigne El Hadj Madior Cissé à Rufisque et à la Zawiya Abou Samakhoun à Ngor.

Imam Cissé relève que le contrôle des entrées et sorties à la mosquée, la logistique propre à l'hygiène et à la prévention (dispositifs de lavage des mains, port du masque... ), la distanciation sociale à respecter peuvent constituer des lourdeurs et entraves à la méditation et à la concentration requises pour accomplir sereinement la prière.

«En notre qualité de guide religieux, la responsabilité nous incombe de veiller à l'agrément moral et spirituel des fidèles, en vue de leur permettre d'exercer pleinement leur foi et d'adorer leur Seigneur dans un climat apaisé, serein, et exempt de tout facteur de risque ou de stress», lit-on dans le communiqué.

Il dit, en conséquence s'en tenir à la décision antérieure, à savoir, le maintien de la suspension des prières rituelles et de la prière du vendredi à la grande mosquée.

Au vu de la progression actuelle de la pandémie du COVID-19 dans notre pays, le risque de contagion existe toujours et comme le Prophète Mouhammad (PSL) l'a dit dans un hadith bien connu. «Ne vous faites pas de mal, ne vous blessez pas vous-mêmes, n'en faites pas aux autres et ne les blessez pas», ajoute le texte.