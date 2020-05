Madagascar: Relance économique - Les sénateurs s'arment pour faire face à l'Exécutif

Les membres du gouvernement sont attendus de pied ferme par les sénateurs.

Si les députés sont attirés par l'aspect opérationnel de la lutte anti-covid-19, la relance économique, elle, intéresse beaucoup les sénateurs. Elle est même devenue le cheval de bataille du Sénat. Dans le cadre de l'adoption prochaine de la loi des finances rectificative 2020 que l'Exécutif doit faire passer dans les deux Chambres pour être plébiscitée par les parlementaires, les sénateurs comptent faire entendre leur voix et font appel aux compétences reconnues en la matière pour mieux s'armer. Une prochaine rencontre avec les membres du gouvernement dans ce cadre est bien dans la ligne de mire d'Anosikely.

Ainsi, pour mieux apprécier la situation économique actuelle, la Chambre haute a organisé un échange avec la société civile. En effet, mardi dernier, les sénateurs ont tenu, dans le Palais de verre d'Anosikely, une réunion avec les membres du Cercle de réflexion des économistes de Madagascar (Crem) pour discuter sur la situation économique du pays, et les possibilités de relance. Ce think tank, notons-le, est composé d'éminences grises du domaine de l'économie.

Scruter à la loupe. L'enjeu de la relance est de taille. Et la loi de finances rectificative 2020 est le cœur de la convoitise car elle doit déterminer les nerfs de la guerre pour cette année en vue de la prochaine sortie de crise. Et du côté d'Anosikely, où l'opposition est majoritaire, on affûte les armes et on promet de scruter à la loupe le document. Raison pour laquelle, les sénateurs ont évoqué avec les membres du Cercle de réflexion des économistes, mardi dernier, les sujets portés sur les questions relatives à la productivité et à la consommation ainsi qu'à la création monétaire.

Dans la foulée, les membres du Crem ont aussi avancé devant les sénateurs l'opportunité de la création d'une banque de développement dans le pays afin de faciliter l'accessibilité au crédit, selon le Cercle de réflexion, particulièrement dans le domaine des infrastructures. La rencontre a été sollicitée par le Sénat qui compte, depuis le début de la session parlementaire, « promouvoir le débat » dans la démarche de redressement de l'impact de la crise actuelle et dans le cadre de la relance économique.

Pourtant, beaucoup de sénateurs ont boycotté ce rendez-vous qui avait pourtant pour vocation première, selon Rivo Rakotovao, de renforcer les capacités des parlementaires de la Chambre haute, dont beaucoup sont des néophytes en matière économique.